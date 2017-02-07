المولودية ينتزع الصدارة

وداد تمارة يحرم الرشاد من ثاني فوز و”الماص” يمنى بهزيمة خامسة

خطف المولودية الوجدية الصدارة من المغرب الفاسي بعد فوزه الكبير عصر أول أمس (السبت) بملعب أبوبكر عمار على الجمعية السلاوية بثلاثة أهداف لهدف، لحساب الدورة 17 من البطولة الوطنية للقسم الثاني.

وفاجأ لاعبو المولودية الوجدية دفاع الجمعية السلاوية منذ الدقيقة الرابعة قبل أن يضيفوا الهدف الثاني في الدقيقة 34 والهدف الثالث قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة.

وفشل المغرب الفاسي في المحافظة على النسق الإيجابي الذي يسير عليه منذ تتويجه بكأس العرش، بعد هزيمته أمام سريع وادي زم بهدفين لهدف. وكان «الماص» قريبا من العودة بنتيجة التعادل بهدف لمثله بعد أن تلقت شباكه الهدف في الدقيقة الأولى من المباراة وعادل في الدققة 84 عن طريق ضربة جزاء، لكن محمد الحسناوي تمكن من إهداء الفوز للمحليين في الوقت الضائع من المباراة.

أما اتحاد سيدي قاسم الذي كان لاعبوه يمنون النفس بتحقيق الفوز على اتحاد أيت ملول فاكتفوا بالتعادل من دون أهداف.

والأمر نفسه بالنسبة إلى الراسينغ الرياضي البيضاوي (الراك) الذي تصدر البطولة الوطنية لفترة طويلة خلال مرحلة الإياب، لكنه فشل في الحفاظ عليها، ولم يستطع خلال الدورة الماضية تحقيق الفوز لينهزم بهدف لصفر أمام اتحاد تمارة صاحب الرتبة ما قبل الأخيرة.

وفي باقي المباريات، اكتفى الرشاد البرنوصي، صاحب الرتبة الأخيرة بالتعادل أمام ضيفه وداد تمارة بهدفين لمثلهما، وانهزم وداد فاس بميدانه أمام رجاء بني ملال بهدف لصفر وفاز يوسفية برشيد على مضيفه أولمبيك الدشيرة بالنتيجة ذاتها، في الوقت الذي ستجرى فيه مباراة شباب المسيرة أمام اتحاد الخميسات غدا (الثلاثاء).

أحمد نعيم

النتائج

جمعية سلا – مولودية وجدة ……………………………. 1 – 3

اتحاد سيدي قاسم – اتحاد أيت ملول …………………. 0 – 0

وداد فاس – رجاء بني ملال ……………………………. 0 – 1

الرشاد البرنوصي – وداد تمارة ……………………….. 2 – 2

اتحاد تمارة – الراسينغ البيضاوي …………………….. 1 – 0

سريع وادي زم – المغرب الفاسي ………………………. 2 – 1

أولمبيك الدشيرة – يوسفية برشيد ………………………. 0 – 1

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