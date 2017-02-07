“الطاس” يطلب اللجوء بـ ” روش نوار”

حصل مسؤولو الاتحاد البيضاوي ”الطاس” على الإذن الرسمي من السلطات المحلية لاحتضان ملعب الصخور السوداء لبعض مبارياته خلال بطولة الموسم الرياضي الجاري.

وطالب ”الطاس” بأن تكون المباراة الأولى للفريق بملعب ”روش نوار” أمام الشباب السالمي، لحساب الدورة 17 من بطولة القسم الأول هواة، المقررة نهاية الأسبوع المقبل.

وجاء طلب مسؤولي الفريق البيضاوي بسبب الحالة المزرية التي أصبحت عليها أرضية ملعب العربي الزاولي.

وقال عبد الرزاق المنفلوطي، رئيس الفريق البيضاوي إنه يشكر كل الفعاليات التي ساعدت الفريق على الانتقال إلى ملعب ”روش نوار”، مضيفا ”بعد التقدم بالطلب بسبب الحالة التي وصل إليها ملعب العربي الزاولي وجدنا آذانا صاغية من رئيس مقاطعة الصخور السوداء وعامل عين السبع الحي المحمدي اللذين قاما بالواجب، إضافة إلى كل السلطات المحلية، لأنهم وثقوا في مشروعنا لإعادة ”الطاس” إلى سابق عهده مع التألق”.

وخضع ملعب الصخور السوداء لإصلاحات من قبل عصبة البيضاء رفقة ملاعب ”با محمد” بعمالة ابن امسيك و”لاجونيس” بعمالة سيدي عثمان ونجم الشباب ”ليطوال” والحاج العربي بن امبارك ”فيليب”، وملحق مركب محمد الخامس ”لا نيكس” وسيدي مومن والحبيب الزمراني بالحي الحسني والعالية بالمحمدية، بعد أن تحول فترة طويلة ملاذا لمتشردي عين برجة وروش نوار، كما أدخلت السلطات عددا من التغييرات على الملعب ليكون جاهزا لاستقبال المباريات الرسمية.

ورغم أن البيضاء تتوفر على ملاعب مثل ”تيسيما” بسيدي عثمان وسيدي محمد، الذي عاش سنوات الثمانينات مجدا غير مسبوق قبل أن يأفل نجمه عقب انسحاب الاتحاد الرياضي (التبغ البيضاوي) من البطولة الوطنية و”سطاد فيليب” الذي أطلق عليه البيضاويون ”ملعب الموت” فيما أسماه آخرون ”ملعب العار” معتبرينه عارا على الرياضة الوطنية بأكملها، إلا أن أنديتها لا تجد مكانا لخوض مبارياتها مثل الرشاد البرنوصي والوداد والرجاء.

أ. ن

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