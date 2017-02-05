محكمة أمريكية ترفض إعادة حظر دخول المسلمين

رفضت محكمة استئناف أمريكية في وقت متأخر من مساء أمس السبت، طلبا عاجلا من وزارة العدل بإعادة العمل على الفور بالحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على المهاجرين والذي يمنع مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول البلد ويحظر مؤقتا استقبال اللاجئين.

ومثل قرار المحكمة انتكاسة جديدة لترامب الذي شجب قاض في ولاية واشنطن أوقفيوم الجمعة العمل بقراره الصادر يوم 27 يناير. وأكد الرئيس في تعليقات على حسابه على تويتر وفي تصريحات للصحفيين على أنه سيعيد العمل بالحظر.

ويقول ترامب إن القيود المؤقتة على هجرة المواطنين من العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن وعلى جميع اللاجئين ضرورية لحماية الولايات المتحدة من المتشددين الإسلاميين. ويقول منتقدوه إنها غير مبررة وتمثل تمييزا في المعاملة.

وشكل قرار القاضي وحكم المحكمة ما قد يكون فرصة قصيرة الأمد للمسافرين من الدول السبع المتأثرة بالقيود لدخول الولايات المتحدة في حين تستمر حالة الغموض القانوني.

وقالت المحكمة في قرار مقتضب إن طلب الحكومة الوقف الفوري لقرار قاضي واشنطن مرفوض. وتنتظر المحكمة إفادات إضافية من واشنطن ومينيسوتا اليوم الأحد ومن الحكومة يوم الاثنين.

ويفيد طعن الحكومة بأن قرار القاضي جيمس روبارت في واشنطن ألحق ضررا فوريا بالصالح العام وأحبط تنفيذ قرار تنفيذي و”شكك في تقدير الرئيس للأمن القومي فيما يتعلق بحجم الخطر الذي يشكله قبول فئات معينة من (غير المواطنين) وأفضل السبل لتقليل هذا الخطر.”

وشجب ترامب القاضي في عدد من تغريداته على حسابه على موقع تويتر أمس السبت وقال للصحفيين “سننتصر. من أجل سلامة البلاد سننتصر.”

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