نجم الشباب… العائد من بعيد

أكاديمية داخل فضاء جميل وبرنامج لإعادة الفريق إلى الصفوة

يعيش نجم الشباب البيضاوي، ثورة حقيقية على جل المستويات، سواء منها الرياضية أوالبنيوية، خصوصا بعد إطلاق مشروع أكاديميته، التي تعد نموذجا على صعيد العاصمة الاقتصادية، وكذا تجديد بنيته التحتية التي باتت تضاهي أكبر الأندية الوطنية. ويراهن المستثمرون في هذا المشروع الرياضي، على إعادة الروح إلى هذا النادي المرجعي، الذي أنجب العديد من النجوم، أثثوا فضاء سماء كرة القدم الوطنية عبر التاريخ، في زمن قياسي، بالاعتماد على مدرسة الفريق، وتكوين أكاديمي يخضع للمعايير الدولية. نجم الشباب الممارس في بطولة الهواة “أ” أصبح قبلة لشباب العاصمة الاقتصادية، لما توفره أكاديميته من ظروف ملائمة لصقل الموهبة، والأكيد أنه في الاتجاه الصحيح نحو استعادة أمجاده، والتصالح مع التاريخ الذي خرج منه مرغما قبل سنوات.

داخل فضاء أكاديمية نجم الشباب، كل الظروف مواتية لممارسة كرة القدم بأبجدياتها الحقيقية، تحت إشراف مؤطرين ومدربين مارسوا اللعبة، داخل أكبر الأندية الوطنية.

الفضاءات الخضراء المتوفرة داخل الملعب، تتيح للتلاميذ مساحة مناسبة لتفريغ ما بجعبتهم من إمكانات ومهارات، داخل إطار احترافي يحترم ضوابط الممارسة.

نبذة تاريخية

نجم الشباب الرياضي البيضاوي، المعروف اختصاراً بالنجم البيضاوي (E.J.S.C) ناد رياضي ممارس ببطولة الهواة “أ”، يرتدي اللونين الأصفر والأخضر، ويعتبر حي درب غلف في العاصمة الاقتصادية معقل النادي.

تأسس في الأول تحت اسم السعادة الرياضي، لكنه غير بعد ذلك اسمه إلى نجم الشباب، وكان يعتبر من أعتد الفرق في مدينة العاصمة الاقتصادية، بعد الوداد والرجاء الرياضيين، قبل أن يبدأ بالانهيار في منتصف الثمانينات، وينزل إلى الأقسام الشرفية، التي ما زال ممارسا فيها لحد الآن.

تأسس في 1942، وكان ثالث ناد يحرز بطولة المغرب لكرة القدم بعد الاستقلال، إذ حاز اللقب في 1959، متفوقا على جاره الوداد الرياضي، الذي حلَ في المركز الثاني آنذاك. ما زال هذا اللقب يتيما لحد الآن.

الفريق الأول

لا يمكن أن نفصل ما حققته الأكاديمية عن حقيقة الفريق الممارس في أحضان الهواة، والذي يتطلع إلى المصالحة مع التاريخ، والعودة إلى أندية الصفوة.

ويخصص الفريق الجزء المهم من مداخيل الأكاديمية، لتدبير شؤون الفريق الأول، الذي عانى أزمة مزمنة رمت به في أحضان الهواة لسنوات، قبل أن يتحسن أداؤه بشكل لافت في الموسمين الماضيين بقيادة المدر ب هشام بوصوف.

ونجح بوصوف في إنقاذ الفريق من النزول إلى القسم الشرفي، ثم قاده في الموسم الموالي إلى تحقيق الصعود إلى القسم الأول هواة، رغم أنه كان صاحب أضعف ميزانية في شطره.

ويؤكد المسؤول الأول عن الأكاديمية، أن هدفه الأول يظل العودة بنجم الشباب إلى أندية الصفوة، رغم ما يكلف ذلك من مصاريف إضافية.

الجميع داخل الأكاديمية في خدمة الفريق الأول، والدفع بعجلته نحو الأمام والعودة إلى قسم الأضواء.

الفئات العمرية

يتوفر الفريق على مختلف الفئات العمرية، تنشط في البطولات المحلية والجهوية، وحقق نتائج إيجابية خلال بطولة هذا الموسم.

ويشرف على الفئات العمرية مؤطرون بكفاءة عالية، زيادة على المعدات الرياضية، التي تضاهي كبريات الأندية الوطنية، دون الحديث عن وسائل النقل والإيواء.

يمتاز نجم الشباب عن باقي أندية العاصمة بتنظيمه الإداري والرياضي المحكم، بفضل مجهودات مؤطريه وإدارييه المكونين على أعلى مستوى، داخل مركب إداري حديث، أنشئ في الفترة الأخيرة، بمواصفات عالية، تضمن السير العادي داخل المؤسسة بشكل سلس ودون أدنى مشاكل.

ميزانية كبيرة

يشتغل داخل أكاديمية نجم الشباب البيضاوي 20 مؤطرا مكونين على أعلى مستوى، بينهم دوليون سابقون للرجاء والوداد الرياضيين، مشرفون على الأكاديمية، من قبيل المحترف السابق عبد الإله فهمي، وعمر النجاري، ومصطفى طلحة، وخالد أوصياغ، وهشام اجويعة، والباقي موزع على الفئات العمرية لنجم الشباب.

ويكلف هذا الطاقم، إدارة النادي، حوالي 30 مليون سنتيم، ، فيما كلفت إعادة تهييء الفضاء وتأمينات اللاعبين (40 مليون سنتيم)، حوالي 600 مليون سنتيم، جزء كبير منها خصص لإعادة ترميم المقهى الموجودة داخل المركب، والتي باتت فضاء مناسبا للقاء آباء وأولياء تلاميذ الأكاديمية.

وتكلف الأكاديمية إدارة النادي شهريا حوالي 18 مليون سنتيم لتدبير شؤونها اليومية، دون احتساب الرواتب الشهرية.

وتضم الأكاديمية، إلى حدود الساعة، وفي السنة الأولى لافتتاحها، حوالي 130 تلميذا من مختلف شرائح المجتمع، بينهم أبناء جاليات مختلفة، ومشاهير الفن والرياضة.

للسلطة رأي آخر

رغم كل المعطيات المذكورة، والفضاء الجميل الذي أضحى يشكل قبلة لسكان العاصمة الاقتصادية، إلا أن السلطة كان لها رأي آخر، حينما قامت في جنح الظلام بهدم قاعة ومستودعات ملابس وأتلفت محتوياتها، بدعوى عدم توفرها على رخصة قانونية، علما أن إدارة النادي وضعت طلبا في الموضوع لدى الجهات المختصة.

وحددت مصادر ”الصباح الرياضي”، قيمة الخسائر المالية الناتجة عن عملية الهدم والإتلاف في 15 مليون سنتيم، حرمت الأكاديمية من مرافق ضرورية تقي الصغار من الأمطار وأشعة الشمس الحارقة، وتشكل بالنسبة إليهم مأوى يحفظ كرامتهم، وحاجياتهم الخاصة.

واستاء أولياء وآباء تلاميذ الأكاديمية من هذه الخطوة التي اعتبروها مجانبة للصواب، وتسير في الاتجاه المعاكس للتعليمات الملكية، التي تنادي بالاهتمام بالشباب، وخلق فضاءات للرياضة لتكوين الأجيال المستقبلية.

إنجاز: نور الدين الكرف

براهيمي: لا أستعجل الربح

مدير الأكاديمية قال إنه يراهن على مشروعه لإعادة نجم الشباب إلى التألق

في عقده الخامس، شعر الغوتي براهيمي، أن بإمكانه تقديم خدمات لبلاده في مجال التكوين بعد تجارب راكمها بالخارج، ووقف على نجاعتها في تكوين أجيال المستقبل. الغوتي المستثمر المبتسم، يدرك أنه لن يجني أرباحا في القريب العاجل، ويراهن على المستقبل، لتأكيد نظريته في التكوين، فانخرط داخل أحد أعرق الأندية البيضاوية التي أنجبت نجوما لإعطاء مشروعه الرياضي المصداقية، وإعادة الروح لمعلمة كادت أن تندثر. مدير أكاديمية نجم الشباب البيضاوي، يراهن على مشروعه الرياضي، في إعادة البسمة لجماهير نجم الشباب، ووضع برنامج دقيق لربط الماضي بالحاضر، وبعث الروح من جديد داخل فريق أرهقته الأزمات ورمت به في قسم الظلمات. وفي ما يلي نص الحوار:

أكيد أنك لا تراهن على التكوين من أجل كسب المال…

(مقاطعا) طبعا لا، فأنا أبحث عن هوية حقيقية لأكاديميتي، ولم أجد سوى هذا النادي الذي كان محط أطماع العديد من المستثمرين، فتح أبوابه ومنحني فرصة تحقيق أحلامي، وأشكر بالمناسبة عائلة نودير، التي وثقت في مشروعي وأعطتني ”البطاقة البيضاء” لأقوم بكل هذه التغييرات التي طرأت على ملامح هذا النادي العريق.

هناك العديد من الأكاديميات بالعاصمة الاقتصادية، ألا تخشى المنافسة؟

أبدا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أنا واثق من مشروعي وإمكانية نجاحه على المستويين المالي والرياضي. الفرق الوحيد أنني لا أستعجل الربح، فهو آت لا محالة، ومهمتي الآن منحصرة في التكوين وتعليم أجيال المستقبل مبادئ كرة القدم الحقيقية.

هل واجهت بعض الصعوبات في إطلاق هذا المشروع؟

بطبيعة الحال، عانيت كثيرا من البيروقراطية، كما هو الحال مع جميع المستثمرين، وما حدث لي أخيرا مع السلطة خير دليل، لكنني مصر على تجاوز كل هذه المعيقات، وتقديم مشروع ناجح لبلدي وأبناء وطني.

الانتماء إلى فريق عريق بقيمة نجم الشباب، أكيد أن وراءه أهداف…

بطبيعة الحال، يحصل لي الشرف أن أنتمي إلى المعقل الكروي التاريخي، الذي صنع أجيالا وأجيالا، وهدفي الأول والأخير هو إعادة هذا الفريق إلى سابق عهده، ووضعنا برنامجا من أجل ذلك، فكل عائدات الأكاديمية اليوم تصب في خزينة الفريق الأول، الذي نراهن على إعادته إلى أندية الصفوة إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه اليوم في ثلاث أو أربع سنوات على أبعد تقدير.

هل تهتمون بالفئات العمرية للنادي، كما تهتمون بشؤون بالأكاديمية؟

بطبيعة الحال، لأن هذه الفئات تشكل المستقبل والرأس المالي الحقيقي للفريق، ونراهن عليها لبناء هوية حقيقية لنجم الشباب.

بورتري

نودير… الرئيس المقاوم

لا يمكن أن تتحدث عن أندية البيضاء وفي مختلف المجالات دون أن تذكر اسم محمد نودير، لما له من حضور في الكثير منها، بداية من كرة القدم وانتهاء بألعاب القوى، التي ترأس جامعتها وأهدى المغرب ميداليتين ذهبيتين.

حضوره الدائم في المجال الرياضي وبعده عن الأضواء في الوقت نفسه، لم يأت من فراغ، بل من ممارسة وتتويج بلقب بطولة المغرب نهاية الخمسينات رفقة نجم الشباب الرياضي البيضاوي، إضافة إلى تأسيس عدد من الجمعيات والجامعات الرياضية ومواكبة عدد من نجومها على مدار أكثر من ستين سنة.

هو الحاج محمد نودير، الأب الروحي ل ”ليطوال” ولألعاب القوى في عدد من الأندية الوطنية، فاز رفقة الفريق بلقب البطولة الوطنية الوحيد الموجود في خزينة النادي وترأس عصبة البيضاء والجامعة الملكية المغربية لخمس سنوات (1982-1987) ومنح المغرب ميداليتين ذهبيتين بأولمبياد لوس أنجلوس.

اهتمامه بالجانب الرياضي لم يمنعه من دخول معترك السياسة من خلال اشتغاله مستشارا بجماعة المعاريف لسنوات طويلة، قبل أن يواصل نجله عبد الحق المسار بالمبادئ نفسها التي آمن بها الوالد.

إيمانه بأن الرياضة هي وسيلة أيضا للمقاومة ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم، جعلته وهو الظهير الأيمن القوي للنجم أن يستغل هذا الأمر في أن ينقل المناشير إلى كل المدن التي تنقل إليها الفريق في سنوات الحماية الفرنسية، وكاد في الكثير من الفترات أن يقبض عليه بسبب شكوك جواسيس فرنسا.

خلال السنوات الأخيرة، توارى الحاج محمد نودير، الرئيس المقاوم، عن الأنظار بسبب الأزمة الصحية التي ألمت به، لكنه ظل دائما في قلوب كل من عاشروه من الرياضيين والسياسيين، إلى درجة أن أول سؤال يوجه إلى ابنه عبد الحق سواء بملعب ”ليطوال” بحي الملاعب، أو هو على كرسي نائب رئيس مقاطعة المعاريف هو عن والده.

الابن كان في مستوى المسؤولية وأدخل تغييرات على النادي من خلال افتتاح مدرسة لأبناء الأحياء المجاورة وأعاد ”ليطوال” إلى التألق خصوصا أنه على أبواب العودة إلى القسم الثاني.

ارتبط اسم نودير ب ”ليطوال” وارتبط هذا النادي العريق باسمه إلى درجة لا يمكن أن تتحدث عن أحدهما دون ذكر الآخر…

أحمد نعيم

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