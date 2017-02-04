قاضي يوقف قرار منع دخول المسلمين لأمريكا

علقت السلطات الأميركية اليوم السبت عن قرار الرئيس دونالد ترامب بحظر دخول مواطني سبع دول مسلمة الى الاراضي الاميركية بعد ان قرر قاض فدرالي تعليق القرار.

وقالت متحدثة باسم الخارجية في بيان “لقد تراجعنا عن السحب الموقت للتأشيرات المستند الى المرسوم الرئاسي الرقم 13769. ان حاملي التأشيرات التي لم يتم إلغاؤها يمكنهم السفر اذا كانت التأشيرة صالحة”.

وكانت الوزارة افادت سابقا انه تم سحب نحو 60 ألف تأشيرة سفر بموجب المرسوم الرئاسي.

وأضافت المتحدثة أن ادارة ترامب “تعمل بشكل وثيق مع وزارة الامن القومي وفرقنا القانونية” بانتظار النظر في شكل كامل في شكوى تقدم بها النائب العام لولاية واشنطن وتم بناء عليها تعليق تنفيذ المرسوم الرئاسي”.

وذكرت وزارة الأمن القومي في بيان منفصل السبت “تطبيقا لقرار القاضي، فان وزارة الامن القومي علقت جميع الخطوات المتعلقة بتنفيذ الاجزاء ذات الصلة من المرسوم الرئاسي”.

وأضاف البيان أن “موظفي وزارة الامن القومي سيستأنفون التأكد من المسافرين طبقا للسياسة والاجراءات المعتادة” إلا أنه أوضح أن وزارة العدل ستقدم طعنا “في اسرع وقت” لاعادة فرض الحظر الذي تعتقد ادارة ترامب انه “قانوني وملائم”.

واكد البيان ان “الامر يهدف الى حماية الوطن والشعب الاميركي، وهذا هو اهم واجب ومسؤولية للرئيس”.

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