انهيار ملعب سيلتا فيغو قبل مواجهة الريال

قالت وسائل الإعلام الإسبانية، إن مباراة سيلتا فيغو وريال مدريد، مهددة بالإلغاء غدا الأحد، بسبب انهيار جزء من ملعب بالاديوس.

وأعلن أبل كاباييرو رئيس بلدية فيغو اليوم السبت أن مجلس المدينة قرر أن المباراة لا يمكن إقامتها من أجل السلامة العامة.

وأبلغ كاباييرو إذاعة ماركا “يجب على رابطة الدوري الاسباني أن تعلن ذلك لكن القرار تم اتخاذه ولا يمكن التراجع عنه. حطمت العاصفة جزءا من السقف في أحد المدرجات ولا يوجد وقت لإصلاح ذلك قبل المباراة”.

وأضاف “الاستاد ليس في حالة جيدة لإقامة المباراة. قوات مكافحة الحرائق لا يمكنها الوصول للمنطقة المتضررة.. ويجب أن نعطي الأولوية لسلامة المشجعين.”

وبعد قليل من اعلان كاباييرو كتب سيلتا في حسابه على تويتر أنه في انتظار تأكيد التأجيل بينما لم يصدر أي تعليق فوري من ريال مدريد أو رابطة الدوري الاسباني.

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