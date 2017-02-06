جنس جماعي بشقة بالبيضاء

أسفرت مداهمة الشرطة القضائية لمولاي رشيد بالبيضاء، أخيرا، لشقة بمنطقة الهراويين عن سقوط شبكة للجنس الجماعي تتزعمها امرأة، اعتقلت رفقة مومس وشابين وفتاتين عراة.

وحسب مصادر «الصباح»، فإن الشرطة استمعت إلى مالكة الشقة وباقي المعتقلين في محاضر رسمية، وأحالتهم على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع، بجنحة إعداد مسكن للدعارة والقوادة والفساد.

وكشفت المصادر أن مالكة الشقة، والتي توجد بإقامة سكنية حديثة البناء بمنطقة الهراويين، كانت تحيي جلسات للجنس الجماعي، يحضرها شباب وخليلاتهم ومومسات، يشارك فيها الحاضرون احتساء الخمور وتعاطي المخدرات وتدخين «الشيشة»، على أنغام موسيقى صاخبة ورقص ماجن، قبل أن ينزوي كل واحد بخليلته من أجل ممارسة الجنس.

وأوضحت المصادر أن الوسيطة، في البداية، كانت تكتفي بتمكين الشباب الباحث عن فضاءات لممارسة الجنس من غرف شقتها المزودة بأسرة وكل التجهيزات لقضاء لحظات ممتعة مع خليلاتهم مقابل مبالغ مالية مهمة، وبعد ارتفاع نسبة الإقبال عليها، استعانت بخدمات مومسات مقابل عمولة تتسلمها منهن عن كل زبون.

وارتفعت أرباح مالكة الشقة من الوساطة في الدعارة، وبعد توطيد علاقاتها بزبنائها وكسبهم ثقتها، صارت تنظم حفلات للجنس الجماعي، يشارك فيها شباب ومومسات وفتيات، وهو ما كان يثير حفيظة جيرانها في الإقامة السكنية، الذين تقدموا بشكاية إلى مصالح الأمن والسلطات المختصة، ما جعل المتهمة توقف نشاطها مؤقتا، خوفا من مداهمة محتلمة للمصالح الأمنية.

بعد فترة ليست بالطويلة، توصلت فرقة الشرطة القضائية لمولاي رشيد بمعلومة تفيد أن الوسيطة عادت لاستقبال الباحثين عن اللذة، ونظمت حفلة للجنس الجماعي، فانتقلت فرقة أمنية في سرية إلى الإقامة، وفرضت مراقبة وترصدا للشقة، فعاينت استقبال مالكتها لشابين وفتاتين.

وظلت عناصر الشرطة تترقب الوضع، لتداهم الشقة بتعليمات من النيابة العامة، فاعتقلت مالكتها وفتاة كانت بفناء الشقة، تبين أنها مومس كانت على موعد مع زبون قبل وصول الشرطة، وخلال تفتيش الغرف ستضبط الشابين وخليلتيهما عراة، متلبسين بممارسة الجنس، لتعمل لتنقل الجميع أمام أنظار سكان الإقامة إلى مقر الشرطة القضائية.

وأثناء تعميق البحث مع مالكة الشقة، اعترفت أنها تحترف الوساطة في الدعارة منذ وقت طويل، واستطاعت جمع ثروة، اقتنت بها الشقة بالإقامة المذكورة، فاستغلتها من جديد في الدعارة، ومن أجل تحقيق أرباح إضافية، قررت تنظيم حفلات الجنس الجماعي تشارك فيه مومسات، لما يلقاه هذا «الطقس» من إقبال كبير.

مصطفى لطفي

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