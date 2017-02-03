منفذ الاعتداء على متحف باريس اليوم مصري

ذكر مصدر قريب من التحقيق في هجوم متحف اللوفر بباريس إن الرجل الذي حاول دخول المتحف اليوم الجمعة وهو يمسك سلاحا أبيض وأطلق عليه الجنود النار مواطن مصري وصل إلى فرنسا في نهاية يناير كانون الثاني.

وقال المصدر “تشير الدلائل الأولية للتحقيق إلى أنه مواطن مصري”.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، برنار كازنوف، إن هجوم اللوفر، اليوم الجمعة، هو عمل “إرهابي” على الأرجح. وأضاف كازنوف، خلال زيارة إلى غرب فرنسا، “نلتزم الحذر، لكن هذه هي المعلومات التي نملكها”، مشيرا إلى أن هذا العمل يأتي في وقت يبقى “التهديد في مستوى عال جدا”.

وهاجم رجل، صباح اليوم، دورية عسكرية بسكين بالقرب من متحف اللوفر في باريس، قبل أن يصاب بجروح خطيرة عندما أطلق جندي النار عليه.

وقال قائد شرطة باريس، إن المهاجم الذي كان يحمل سكينا “اندفع نحو الشرطيين والعسكريين” في باحة بالقرب من المتحف ووجه تهديدات هاتفا “الله اكبر”، فاطلق أحد العسكريين على المهاجم “خمس رصاصات” أصابته في بطنه.

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