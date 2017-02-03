روسيا تعلق على عودة المغرب للاتحاد الإفريقي

هنأ سفير روسيا الفيدرالية المعتمد بالرباط، فاليري فوروبييف، المملكة المغربية بعودتها إلى منظمة الاتحاد الإفريقي.

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين اليوم الجمعة، أن السفير الروسي أبرز خلال مباحثات أجراها أمس الخميس مع رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بن شماش ،الدور الريادي الذي قام به جلالة الملك محمد السادس ليسترجع المغرب مكانته الطبيعية، ضمن أسرته المؤسسية، من أجل تطوير تعاون جنوب-جنوب فاعل ومتضامن.

وأكد السفير الروسي على تطابق وجهات النظر بين بلاده والمملكة المغربية حول مختلف القضايا والأولويات الكبرى والتي تهم حاضر ومستقبل البلدين الصديقين.

من جهته عبر رئيس مجلس المستشارين عن اعتزازه القوي بمستوى علاقات الشراكة والصداقة المتينة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية روسيا الفيدرالية، مذكرا في هذا الإطار بالزيارة الملكية التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية روسيا الفيدرالية في شهر مارس 2016، والآفاق الواعدة التي فتحتها في مسار علاقات الشراكة الإستراتيجية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين أكدا خلال هذا اللقاء، على ضرورة تكثيف الزيارات وتبادل التجارب وتقاسم الخبرات بين برلمانيي البلدين، اعتبارا لأهمية البعد البرلماني في تعزيز وتوطيد العلاقات المغربية ـ الروسية.

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