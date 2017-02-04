المغرب يكسب ود البرازيل في قضية الصحراء

أجرى رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش مباحثات مع سفير جمهورية البرازيل المعتمد بالرباط، خوسي أمبيرطو دي بريطو كروز.

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أمس الجمعة أن الجانبين ثمنا خلال هذا اللقاء الذي جرى يوم الأربعاء، مستوى علاقات التعاون والصداقة الجيدة بين البلدين، وأكدا على أهمية استثمار الفرص التي يتيحها الموقع الجيو ـ استراتيجي للبلدين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية القائمة، تماشيا مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية البرازيل.

وشدد الجانبان على أهمية تبادل الزيارات، والاستفادة من التجارب، وتقاسم الخبرات بين برلمانيي البلدين، وتعزيز التنسيق والتشاور في المحافل الدولية حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأبرز رئيس مجلس المستشارين الدينامية القوية التي شهدتها العلاقات المغربية البرازيلية بعد الزيارة الملكية التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية البرازيل سنة 2004، والتي تترجم رؤية جلالته، وإرادة المملكة المغربية في تنويع علاقاتها وشراكاتها في إطار علاقات تعاون جنوب ـ جنوب.

وجدد رئيس المجلس إشادته بالموقف الثابت لجمهورية البرازيل في دعم جهود المملكة المغربية والأمم المتحدة من أجل ايجاد حل سلمي ونهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

ومن جهته، أبدى سفير جمهورية البرازيل إعجابه بالنموذج الديمقراطي والتنموي المغربي، كما دعا إلى تكثيف وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال بالبلدين الصديقين.

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