اعتقال امرأة بالبيضاء تتزعم منظمة للجنس الجماعي

قالت جريدة الصباح، في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري، أن “مداهمة الشرطة القضائية لمولاي رشيد بالبيضاء، أخيرا، لشقة بمنطقة الهراويين، أسفرت عن سقوط شبكة للجنس الجماعي تتزعمها امرأة، اعتقلت رفقة مومس وشابين وفتاتين عراة”.

وأضافت الجريدة ذاتها، “أن الشرطة استمعت إلى مالكة الشقة وباقي المعتقلين في محاضر رسمية، وأحالتهم على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع، بجنحة إعداد مسكن للدعارة والقوادة والفساد”.

“وكشفت المصادر أن مالكة الشقة، والتي توجد بإقامة سكنية حديثة البناء بمنطقة الهراويين، كانت تحيي جلسات للجنس الجماعي، يحضرها شباب وخليلاتهم ومومسات، يشارك فيها الحاضرون احتساء الخمور وتعاطي المخدرات وتدخين “الشيشة”، على أنغام موسيقى صاخبة ورقص ماجن، قبل أن ينزوي كل واحد بخليلته من أجل ممارسة الجنس”، تضيف الجريدة.

وتجدون تفاصيل جديدة عن الواقعة في جريدة الصباح عدد نهاية الأسبوع.

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