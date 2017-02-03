فيديو .. الخراب بكورنيش سلا بسبب “ميني تسونامي”

أربكت ارتدادات زلزال عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي الجزائر ومن يدور في فلكها المعادي للوحدة الترابية، ووصلت قوة الضربة الملكية حد مطالبة الجارة الشرقية بإقحام عبد العزيز بوتفليقة في عرس الجيل الجديد من القادة، والقبول بمنصب شكلي، إذ لو كان الرئيس في كامل قواه لتنازل... اقرأ المزيد