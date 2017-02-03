فيديو .. الخراب بكورنيش سلا بسبب “ميني تسونامي”

أربكت ارتدادات زلزال عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي الجزائر ومن يدور في فلكها المعادي للوحدة الترابية، ووصلت قوة الضربة الملكية حد مطالبة الجارة الشرقية بإقحام عبد العزيز بوتفليقة في عرس الجيل الجديد من القادة، والقبول بمنصب شكلي، إذ لو كان الرئيس في كامل قواه لتنازل... اقرأ المزيد
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1 تعليق
samir
la zone est presque au niveau de la mer il faut contruire des dunes de betons armés come en hollande ca coute moins cher que mawazine. mais qui va se soucier le budget de salé est avalé par rabat!!
aussi sidi mooussa c’est le peuple pauvre! c pas hay riad a protéger n ‘est ce pas?!