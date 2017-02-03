الأحد 05 فبراير 2017
فيديو .. الخراب بكورنيش سلا بسبب “ميني تسونامي”

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1 تعليق

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    samir

    la zone est presque au niveau de la mer il faut contruire des dunes de betons armés come en hollande ca coute moins cher que mawazine. mais qui va se soucier le budget de salé est avalé par rabat!!

    aussi sidi mooussa c’est le peuple pauvre! c pas hay riad a protéger n ‘est ce pas?!

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