أكدت الولايات المتحدة تصميمها على الرد بشأن التجربة الصاروخية التي أجرتها إيران الأحد الماضي.

وقال الرئيس دونالد ترامب للصحافيين، إن “كل الخيارات متاحة”، وذلك في معرض رده على سؤال عما إذا كانت واشنطن تدرس الخيار العسكري.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، في الإفادة الصحافية اليومية، أن التجربة الصاروخية “لن تمر دون رد”.

وفي سياق الموقف الأميركي إزاء طهران، أعلن أعضاء في الكونغرس تأييدهم لفرض عقوبات جديدة على طهران بسبب أنشطتها الصاروخية.

وقال رئيس مجلس النواب بول ريان أنه يؤيد فرض عقوبات إضافية على إيران وإن على الولايات المتحدة أن تتوقف عن “استرضائها”.

وأوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السناتور بوب كوركر أن اللجنة في المراحل الأولية لدراسة تشريع جديد للرد على أنشطة طهران النووية.

وأشار إلى أنه ناقش الأمر مع مستشار الأمن القومي مايكل فلين في البيت الأبيض الأربعاء، قبيل إصدار الأخير تحذيرا رسميا لطهران بشأن التجربة الصاروخية. وقال إنه يؤيد الموقف المتشدد لإدارة الرئيس في هذا الملف، لكنه استبعد إلغاء الاتفاق النووي معها.

وجاء ذلك غداة توجيه فلين تحذيرا رسميا لإيران بشأن “نشاط زعزعة الاستقرار”. وشدد على أن إطلاق الصاروخ الباليستي يمثل تحديا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا إيران إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية.

وأكد وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان الأربعاء الماضي أن بلاده أجرت تجربة صاروخية، معتبرا أنها “لا تنتهك” الاتفاق النووي الموقع بين طهران ومجموعة الدول الست عام 2015.

وجدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيره ووعيده لإيران، بعد أنشطتها العسكرية الأخيرة، معتبرا أنها “تلعب بالنار”.

وأضاف ترامب في تغريدة نشرها حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، الجمعة، أن طهران “لا تقدر كم كان أوباما لطيفا معها، وأنا لست كذلك”. إلا أن طهران رفضت التحذير الذي وجهته لها الإدارة الاميركية بعد التجربة، معتبرة أنه “استفزازي”، في تطور ينذر بتصعيد التوتر بين البلدين.

وكالات

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