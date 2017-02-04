وأضاف ترامب في تغريدة نشرها حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، الجمعة، أن طهران “لا تقدر كم كان أوباما لطيفا معها، وأنا لست كذلك”.

إلا أن طهران رفضت التحذير الذي وجهته لها الإدارة الاميركية بعد التجربة، معتبرة أنه “استفزازي”، في تطور ينذر بتصعيد التوتر بين البلدين.

 