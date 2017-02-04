اعتقال فلسطيني دمر منظومة الطائرات الإسرائيلية

ذكرت السلطات الإسرائيلية أن حكما صدر الجمعة 3 فبراير بسجن مهندس الكمبيوتر الفلسطيني ماجد عويضة 9 سنوات لاختراقه منظومة الطائرات الإسرائيلية المسيرة لصالح حركة الجهاد.

ونص القرار الذي أصدرته محكمة بئر السبع على أن ماجد عويضة من مدينة غزة، وعمره 23 عاما قد أدين بالتجسس، وتهم أخرى.

وجاء في حيثيات الحكم أن عويضة اعترف بأنه مذنب في “اعتداءات ضد أمن الدولة وضمنها الانتماء إلى منظمة محظورة والعمل لصالحها”.

وذكر قرار المحكمة أن عويضة أقر بأنه وافق عام 2015 على تطوير برنامج “لاختراق صور تبثها من أجواء غزة” طائرات عسكرية إسرائيلية بدون طيار، وهو بذلك “شارك في مؤامرة لتمرير معلومات إلى عدو لمساعدته في إيذاء أمن الدولة”.

وقالت المحكمة إن الشاب الفلسطيني كان مجهزا بحاسوب محمول، وجهاز لتفكيك الشيفرة، وصحن لاقط قادر على استقبال معلومات من القمر الاصطناعي الإسرائيلي عاموس.

ولفتت بأنه نجح، بعد محاولتين فاشلتين، في اختراق بث الطائرات المسيرة “في الوقت الفعلي…وبنوعية اتش دي الفائقة الجودة”.

وأوضحت المحكمة أن حركة الجهاد الإسلامي جندته في عام 2011، ووافق وقتها على “كتابة برنامج حاسوب يمكن من خلاله مراقبة كاميرات المرور في إسرائيل بما يتناسب مع هجمات الجهاد الإسلامي”، مشددة على أن اختراق منظومات الشرطة “كان يمكن أن يساعد الحركة في تحسين هجماتها الصاروخية ضد إسرائيل، والكشف عن مواقع القوى الأمنية فيها”..

وعمل عويضة في مجال هندسة الصوت لدى الجهاد الإسلامي، ومذيعا في إحدى وسائلها الإعلامية، واعتقل في فبراير الماضي خلال انتقاله من غزة الى الضفة الغربية للعمل في برنامج للمواهب الغنائية العربية، وقد أفادت المحكمة بأن عويضة نجح أيضا في اختراق موقع وزارة الداخلية التابعة لحماس.

روسيا اليوم

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