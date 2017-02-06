بنكيون متهمون بتبديد أموال “السياش”

تزوير وثائق والحصول على قروض بدون ضمانات ومهاجرة فجرت الفضيحة

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين المقبل في ملف جديد يتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق، أبطالها ثلاثة مستخدمين بوكالة تابعة لبنك القرض العقاري والسياحي «السياش» بالعرائش.

وتأتي متابعة الموقوفين بعدما اكتشفت مهاجرة مغربية بأوربا اقتطاعات مالية من حسابها، إذ استفسرت المسؤولين فتبين لها أنها تسلمت قرضا وهميا دون توقيعها على الوثائق المطلوبة وبدون ضمانات، وأحدثت شكايتها حالة من الهلع وسط المسؤولين الذين أشعروا المقر الاجتماعي للمؤسسة البنكية.

وأفادت مصادر «الصباح» أن البنك المركزي أرسل لجنة تفتيش اطلعت على خروقات مرتكبة من قبل المستخدمين الثلاثة وأحالت بدورها شكاية على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بعاصمة البوغاز، التي أناطت بدورها الأبحاث التمهيدية بعناصر القسم القضائي والمالي بفرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الإقليمية بالعرائش التي استقدمت المسؤولين المشتبه فيهم، واستمعت إلى أقوالهم في محاضر رسمية حول واقعة التوقيع على سلفات بنكية من الوكالة التي يشتغلون فيها.

وفور إحالة المتهمين على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، التي تملك الاختصاص في الموضوع، قررت إحالة المشتبه فيهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى المحكمة ذاتها الذي استمع إلى الموقوفين وتبين من خلال أبحاثها وجود عناصر جرمية في الاتهامات المنسوبة إليهم في تبديد أموال عمومية والتزوير، وأحال الموقوفين على غرفة الجنايات الابتدائية التي أجلت جلسة محاكمتهم بتاريخ 23 يناير الماضي، إلى غاية الاثنين المقبل.

وحسب ما استقته «الصباح» من معطيات في الموضوع تبادل المتابعون المسؤوليات في ما بينهم حول تورطهم في التزوير ومنح قروض بطرق تدليسية، ومن المنتظر أن تناقش المحكمة بحضور محاميهم أطوار القضية التي تتابع باهتمام كبير من قبل المتتبعين.

وتأتي محاكمة المستخدمين الثلاثة في الوقت الذي اهتزت فيه وكالة بنكية تابعة للقرض الفلاحي بالعرائش على وقع اختلاس وتبديد أموال عمومية وأدانت غرفة جرائم الاموال مدير الوكالة بثلاث سنوات حبسا، كما أدانت مدراء شركات لمشتقات الحليب والبناء والبلاستيك وفندق وتجار، استفادوا بدورهم من قروض بطرق مشبوهة، بعقوبات تراوحت ما بين سنة حبسا وسنتين موقوفة التنفيذ، ومازال الملف معروضا على غرفة الاستئناف المكلفة بالبت في حالات التنافي بعد قبول محكمة النقض طلب تصريح المتهمين باستئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن غرفة الجنايات الاستئنافية.

عبدالحليم لعريبي

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