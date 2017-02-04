أخبار الصباح

> رعونة

اعتبر مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، أن الرعونة التي تعامل بها الجزائري إسماعيل الشرقي مفوض مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي في حضرة الملك خلال الجلسة الختامية لقمة أديس أبابا تعكس مدى عزلة الجارة الشرقية في المنتظم الإفريقي، إذ وقف كل مسؤولي الاتحاد الجالسين في المنصة للسلام على جلالته باستثناء ممثل بوتفليقة، الذي تعلم أبجديات الدبلوماسية في الرباط موظفا بسفارة بلاده، حيث وجد كل الدعم ليصبح بعد سنوات قليلة سفيرا للجزائر بموسكو.

> تحرش

أمر وكيل الملك بابتدائية خريبكة، أول أمس (الأربعاء)، بوضع المقتصد الإقليمي لمستشفى الحسن الثاني بالمدينة نفسها، رهن الحراسة النظرية، على خلفية اتهامه من قبل موظفات بمندوبية وزارة الصحة بالتحرش الجنسي، ضمنهن متزوجات. وأعاد القرار الطمأنينة إلى قلوب المشتكيات، في انتظار أن تكشف تحقيقات الشرطة القضائية حقائق أخرى. ولم تواكب وزارة الصحة التحقيق الأمني بآخر إداري لكشف حقيقة شكاية الموظفات اللواتي وجهن نسخة منها إلى وكيل الملك وأخرى إلى وزير الصحة.

> العبدلاوي

قلص مجلس طنجة، الذي يرأسه البشير العبدلاوي من حزب العدالة والتنمية، من المنحة السنوية لفريق اتحاد طنجة لكرة القدم بنحو 100 مليون سنتيم لأسباب مازالت مجهولة. وفي الوقت الذي كانت فيه فعاليات مكتب الفريق الطنجي تنتظر الرفع من المنحة السنوية، لأن الفريق مقبل على خوض استحقاقات كروية إفريقية، تفاجأ بسياسة التقشف التي نهجها حزب «بيجيدي» الذي لا يضع الرياضة ضمن الأولويات، رغم العلاقة الحزبية الجيدة التي تجمعه مع حميد أبرشان، رئيس الفريق الطنجي، القيادي في حزب «الحصان» الذي يصوت بدون شروط على قرارات ونقط المجلس.

> منسق

أثار تعيين سعد بن مبارك، القادم إلى حزب «الحمامة» من الحركة الشعبية، منسقا جهويا لحزب التجمع الوطني للأحرار في جهة الرباط سلا القنيطرة، جدلا كبيرا وسط التجمعيين وصل صداه إلى كندا من خلال الهجوم الكاسح الذي شنه عليه ياسين البهلولي، عضو ديوان رشيد الطالبي العلمي، الرئيس السابق لمجلس النواب. وكان نورالدين الأزرق التجمعي أبا عن جد، والعمدة السابق لسلا ينتظر بفارغ الصبر تعيينه في هذا المنصب، غير أن رياح الشرقي القادمة من تطوان غيرت كل شيء.

> أمن

زودت المديرية العامة للأمن الوطني، أخيرا، فرق الدراجين بخوذة رأس جديدة، مجهزة بشاشتين مدمجتين لحجب الأشعة وتسمح بالرؤية في مختلف الوضعيات والأحوال الجوية، وموصولة بنظام للاتصال اللاسلكي وبمنظومة للتهوية من جهات مختلفة، إضافة إلى احتوائها على معايير أمان مرتفعة، وعلى ثلاثة أحجام يتم التحكم فيها بشكل يتلاءم مع مختلف قياسات الرأس.

> تقاعد

قالت مصادر «الصباح» إن لجنة التحقيق البرلمانية حول الصندوق المغربي للتقاعد، التي يترأسها عزيز بنعزوز، مددت عملها إلى نهاية الشهر من أجل استكمال الصياغة النهائية للتقرير. وأفادت المصادر ذاتها أن اللجنة ستستمر في عقد لقاءاتها لإنهاء التقرير وعرضه على مكتب مجلس المستشارين، الذي سيقرر في عرضه على المناقشة في جلسة عمومية.

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