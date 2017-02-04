الأحد 05 فبراير 2017
أخبار الصباح

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1 تعليق

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    roche

    السياسة
    خاصة على اعلى مستوى
    تربية
    وسلوك
    ولياقة ادبية
    ولا نستغرب من سياسيين معجرفين
    او اميين سياسيا
    حتى الاسلام اداب و سلام
    والحضارة و الدموقراطية قبول الاخر
    والعجرفة
    ضعف الشخصية
    وتكرديعة
    لمادا الاستغراب
    والتربية جنرالية
    تربية التسلط
    مع الاسف اصبحت ابواب السياسة يدخلها كل من هب و دب
    وعلى رايه
    سوق في معتقده
    من لا يحترم نفسه لا يحترم الاخر
    وسلامه لا يغني ولا يشبع من جوع
    رجع المغرب الى احضان اصدقائه
    احب من احب و كره من كره
    والدين يسعون الى الفساد و تشتيت الامة قاتلهم الله

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