تحذير… اختلاط الرجال بالنساء ممنوع

عمدة فاس يوافق على قرار المنع ولجان تفتيش تتحول إلى شرطة للأمر بالمعروف

قريبا جدا، ستمنع «الفاسيات» والسائحات من الاختلاط بالرجال.. «إنجاز» كبير لإدريس الأزمي الإدريسي، عمدة فاس والقيادي بحزب العدالة والتنمية، قبل إعلانه، رسميا، بأن المدينة خالية من «الذنوب»، وخاضعة لتعاليم الوهابية.

يؤمن قادة «بيجيدي» بالتدرج في تطبيق مفاهيمهم الخاصة للإسلام، حتى ولو أدى ذلك إلى قطع الأرزاق، وطرد السياح، وسن قوانين ظاهرها المصلحة العامة والأخلاق، وباطنها تسريب معتقداتهم بمنع النظرات والمصافحة بين الجنسين، وتشجيع البرقع وأمثاله، وربما الفصل بين الذكر والأنثى في المدارس ووسائل النقل.. إنه المستقبل الواعد لعباقرة «بيجيدي»، حتى ولو اعتلوا المناصب واستفادوا من نعمها.

عبقرية العمدة وأغلبيته بمجلس مدينة فاس جعلته يصادق، أول أمس (الأربعاء)، على قانون غريب، حتى أفغانستان لا تتجرأ، الآن، على تطبيقه، إذ صادق المجلس على مشروع قرار تنظيمي جماعي يخص تنظيم استغلال محلات الحلاقة والتجميل بالمدينة، ودس فيه «العباقرة الإسلاميون» بنودا تحرم الاختلاط وتزجر المخالفين وتتوعدهم بإغلاق محلاتهم، إن هم خالفوا الأمر، وجاهروا بعصيانها.

يحتوي المشروع على عشرة فصول، بها نقاط عديدة تمنع الاختلاط بين الجنسين، أحيانا بلغة فضفاضة، وتارة أخرى بالوعد والترهيب، ففي الفصل الخامس من استغلال محلات الحلاقة والتجميل والمتعلق بشروط استغلال المحلات وافق المجلس على السماح بمزاولة حلاقة الرجال والنساء داخل محل واحد، في حال إذا كانت مساحة المحل كافية لاستيعاب الجنسين في جهتين منفصلتين، دون أن يحدد العبقري صاحب المشروع، طريقة الفصل هل بستار من الثوب أم بجدار إسمنتي أو حديدي، فالمهم بالنسبة إليه منع زبناء المحل من الجنسين من تبادل النظرات التي تثير الشهوة والإعجاب.

لم يكتف عمدة المدينة وأغلبيته بالمجلس بذلك، بل وافقوا بالإجماع على باقي التفاصيل التي تمنع الاختلاط، فالراغبون في الحصول على رخصة استغلال محل للحلاقة أو التجميل «للرجال فقط أو النساء فقط» (هكذا وردت في نص المشروع مع التركيز على أسبقية الرجل دائما)، عليه الإدلاء للمصلحة المختصة بالتزام يتعهد فيه بعدم الجمع بين الجنسين في فناء واحد، وتحديد نوعية الحلاقة لكل جنس، وقائمة طويلة من المحاذير، ولا غرابة أن يلجأ الحلاقون بالمدينة إلى تثبيت ملصقات تمنع دخول النساء أو الرجال، امتثالا لالتزاماتهم مع مجلس المدينة، واحتراسا من فضول مستشار جماعي يتفقد المحلات للاطمئنان على نجاح المنع.

كما يلتزم صاحب المحل، حسب نص المشروع، بالسماح للجان المراقبة لولوج المحل، دون قيد وشرط وفي أي وقت، بل إن هذه اللجان يمكن لها اقتحام محل وإجراء تفتيش مباغت، واتخاذ إجراءات في حالة التلبس بالاختلاط، والويل ثم الويل لكل مخالف، فمصيره يبدأ بإغلاق المحل والله وحده يعلم نهايته.

أحد الحاضرين في دورة مجلس المدينة أكد ل»الصباح» أن المشروع يسري على 20 محلا بوسط المدينة اعتادت مزاولة مهنة الحلاقة والتجميل بشكل عاد جدا، دون تسجيل أي مخالفات، قبل أن تصبح، الآن، ملزمة بمنع الاختلاط والاستعداد في كل لحظة لزيارات لجان التفتيش للمراقبة، إضافة إلى أنه يمتد أيضا إلى الفنادق الكبيرة التي اعتادت استقبال السياح الأجانب، إذ يمكن «جرجرة» سائح مسكين وُجد داخل محل للتجميل بجانب امرأة.

وانتبه المتحدث نفسه إلى أن القرار الجديد يصادف لقاء آخر نظمه المكتب الجهوي للسياحة، خلال الأسبوع الماضي، حول برامج تشجيع السياحة بالجهة، ومنها المحلات الخاصة بالتدليك، بحامة مولاي بعقوب، والتي يفترض الآن أن تلتزم بعدم الاختلاط حتى يهنأ العمدة والموالين له، ولتذهب السياحة إلى غرفة الإنعاش.

العمدة الأزمي قدوة لباقي المسؤولين عن المدن المنتمين للحزب نفسه، فربما يسير على «هديه» عمداء أكادير ومراكش وطنجة والبيضاء، فيسطرون مشاريع تمنع الاختلاط في الشارع ومحلات أكل الوجبات الخفيفة و»المحلبات» والأسواق، والشركات.. ولم لا فلا أحد يقف في وجه معتقداتهم بأن المرأة «ضلع عوج» وجب تقويمه بمنع الاختلاط به.

خالد العطاوي

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