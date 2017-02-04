الأحد 05 فبراير 2017
تحذير… اختلاط الرجال بالنساء ممنوع

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1 تعليق

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    Amar

    إتق الله يا صاحب المقال لماذا كلمة العباقرة الاسلاميين بين قوسين!؟ إما أن نكون مسلمين او غير ذالك يعني علمانيين كل أحد يفعل ما يشاء ،إذا كما تدافع انت عن السياح والطبقة العلمانية دع عنك هذا العمدة يدافع عن الذين و القيم الإسلامية أمتال هذا العمدة يستحقون التقدير والاحترام ….وشكرا

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