تعامل خطير لممثل الجزائر مع الملك في الاتحاد الإفريقي

قال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، إن ممثل الجزائر في قمة الاتحاد الإفريقي، إسماعيل الشرقي مفوض مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي الجزائري، التي انعقدت أخيرا بأديس أبابا الإثيوبية، تعامل ب”الرعونة” مع الملك محمد السادس، عكس القادة الأفارقة الآخرين.

وأضاف المصدر نفسه، أن تعامل الممثل الجزائري في حضرة الملك خلال الجلسة الختامية لقمة أديس أبابا، تعكس مدى عزلة الجارة الشرقية في المنتظم إفريقيا، إذ وقف كل مسؤولي الاتحاد الجالسين في المنصة للسلام على جلالته باستثناء ممثل بوتفليقة، الذي تعلم أبجديات الدبلوماسية في الرباط موظفا بسفارة بلاده، حيث وجد كل الدعم ليصبح بعد سنوات قليلة سفيرا موسكو.

وتلقى الملك تحية كبيرة من كل المسؤولين بالاتحاد الإفريقي، فيما نال تحية خاصة من غالبية الدول الداعمة والصديقة للمغرب، عند دخوله القاعة الرئيسية.

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