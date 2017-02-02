طقس الجمعة .. غياب الأمطار

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بالنسبة ليوم غد الجمعة، تشكل كتل ضبابية بالقرب من بعض السواحل وذلك خلال الصباح والليل.

كما سيلاحظ تكون صقيع محلي فوق مرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية عند الصباح والليل، فضلا عن مرور سحب كثيفة نسبيا فوق كل من منطقة طنجة واللوكوس وغرب الريف. وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق سهول المحيط الأطلسي الممتدة ما بين القنيطرة وآسفي، فيما ستظل الأجواء قليلة السحب الى صافية بباقي الأرجاء الأخرى. أما الرياح، فستهب ضعيفة الى معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية ومن القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب من القطاع الغربي وأحيانا من الشمال الغربي بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين -05 و01 درجات بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 01 و07 درجات بالريف، والجنوب الشرقي للبلاد والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 07 و13 درجة بالسواحل المتوسطية وسهول المحيط الأطلسي ومنطقة سوس والأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 15 و20 درجة بالمنطقة الشرقية والساحل المتوسطي والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والجنوب الشرقي، وما بين 20 و25 درجة بمنطقة الغرب ودكالة وعبدة والشياظمة وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 25 و30 درجة في ما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز وجد قوي الهيجان إلى خطير ما بين العرائش ورأس غير، وجد قوي الهيجان ما بين رأس غير وطانطان وما بين طنجة والعرائش وقليل الهيجان الى هائج ما بين طرفاية والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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