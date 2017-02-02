مواجهات جديدة بين الجيش الجزائري وإرهابيين

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس، أن الجيش قتل ثلاثة إسلاميين مسلحين قرب إيليزي (2000 كلم جنوب شرق الجزائر) أمس الأربعاء، وضبط في حوزتهم كميات من القنب الهندي.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع نشرته على موقعها الإلكتروني ” تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لإيليزي، يوم أول فبراير 2017، إثر كمين تم نصبه بمنطقة الحمراء، تبعه اشتباك مع مجموعة مكونة من ثلاثة إرهابيين مروجي مخدرات، من القضاء عليهم”.

وتستخدم السلطات الجزائرية صفة “الإرهابي” للإشارة إلى الإسلاميين المسلحين الموجودين في البلاد منذ تسعينات القرن الماضي.

وأضاف البيان أن الجيش ضبط “مسدسين آليين من نوع كلاشنيكوف (…) وكمية معتبرة من الكيف المعالج كانت بحوزة المجرمين ت قدر بستة قناطير”.

ومنذ بداية السنة أعلنت وزارة الدفاع قتل سبعة “إرهابيين”. وبحسب مجلة الجيش فإن قوات الأمن قتلت 125 “إرهابيا” وقبضت على 225 آخرين خلال 2016.

ورغم تراجع نشاط المجموعات الاسلامية المسلحة في الجزائر إلا أن عناصر من “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي” وتنظيمات أخرى صغيرة ما زالت تتمركز وخصوصا في الجنوب الصحراوي وجبال الشرق الجزائري حيث تكثر الغابات.

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