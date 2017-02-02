جنوب إفريقيا تهاجم القادة الأفارقة بعد عودة المغرب

قال حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم في جنوب إفريقيا، إن قرار عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، “أمر مؤسف”.

وأوضح الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا، في بلاغ له على موقعه الرسمي، أن “قرار الاتحاد الأفريقي بإعادة المغرب، “انتكاسة واضحة لقضية “الشعب الصحراوي” ومطالبه بتقرير مصيره”.

وأضاف المؤتمر الوطني أن القرار الأفريقي “يمهد الطريق للمغرب لأخذ مكانها ضمن دول القارة والاستفادة من مزايا عضوية الاتحاد في حين تستمر معاناة “الشعب الصحراوي”.

وأبرز الحزب ذاته، أن “قبول عضوية المغرب يطيل أمد مشكل الصحراء”، مضيفا أن “الرباط فشلت في التقيد بالقرارات المتوالية للأمم المتحدة بشأن ملف الصحراء.

وقال البلاغ نفسه، أن “الدول التي عارضت قرار عودة المغرب للاتحاد هي بالأساس دول قادت حركات التحرر ضد الاستعمار في أفريقيا، ومن هذه الدول جنوب أفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وبتسوانا والجزائر”.

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