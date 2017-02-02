بعدما سيطر الدوري الصيني على سوق الانتقالات الشتوية الماضي، في كرة القدم، بات لاعبوه الأعلى أجرا في العالم، متجاوزين اللاعبين الذين يمارسون في الدوريات الأوربية.

وحققت فرق الدوري الصيني صفقات جنونية، بأثمان خيالية، إذ تمكنت من جلب لاعبين من فرق أوربية كبيرة.

ونشرت قناة “إم بي سي”، ترتيب أعلى اللاعبين أجرا في العالم، إذ عرف الترتيب تراجعا كبيرا للاعبين الممارسين في أوربا.

10. واني روني ب16 مليون دولار سنويا (مانشستر يونايتد)

9. غراسيانو بيلي ب 16.5 مليون دولار سنويا (شاندونج لونينج الصيني)

8. نيمار ب 16.7 مليون دولار سنويا (برشلونة)

7. بول بوغبا ب 18.4 مليون دولار سنويا (مانشستر يونايتد)

6. ليونيل ميسي ب 19.9 مليون دولار سنويا (برشلونة)

5. هالك ب 20.3 مليون دولار سنويا (شنغهاي سيبج الصيني)

4. غاريث بيل ب 22.2 مليون دولار سنويا (ريال مدريد)

3. كريستيانو رونالدو ب 23.2 مليون دولار سنويا (ريال مدريد)

2. أوسكار ب 25.4 مليون دولار سنويا (شنغهاي سيبج الصيني)

كارلوس تيفيز ب 39.1 مليون دولار سنويا (شنغهاي شينهوا الصيني)

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