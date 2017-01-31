رئيس الاتحاد الإفريقي: روح محمد الخامس ترفرف بمقر المنظمة

استحضر الرئيس الغيني رئيس الاتحاد الافريقي السيد ألفا كوندي، اليوم الثلاثاء بأديس أبابا، بإجلال كبير جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، أحد المؤسسين لمنظمة الوحدة الافريقية (التي سبقت إحداث الاتحاد الافريقي).

وحرص الرئيس ألفا كوندي، في أعقاب الخطاب التاريخي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمام القمة الثامنة والعشرين لقادة دول رؤساء حكومات الدول الافريقية، على الإشادة والتنويه بالدور الهام والبناء لجلالة المغفور له الملك محمد الخامس في إطار مجموعة الدار البيضاء، والتي شكلت الأساس الذي أدى إلى إحداث منظمة الوحدة الافريقية.

وأكد رئيس الاتحاد الافريقي أنه بعودة المملكة إلى أسرتها المؤسساتية الافريقية، فقد تم إحياء الروح الافريقية من جديد في أبهى تجلياتها.

وانتخب الرئيس الغيني ألفا كوندي، أمس الاثنين خلال لجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة والعشرين لقادة دول ورؤساء حكومات بلدان الاتحاد الافريقي، التي تحتضنها العاصمة الاثيوبية، رئيسا جديدا للاتحاد الإفريقي برسم سنة 2017 خلفا للرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو.

تعليقات