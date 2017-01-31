الملك: المغرب عاد إلى عائلته التي اشتاق إليها كثيرا

قال الملك محمد السادس، إنه “المغرب عاد إلى عائلته التي اشتاق إليها كثيرا طيلة السنوات الماضية”.

وأضاف الملك، في خطاب ألقاه بمقر الاتحاد الإفريقي قبل قليل، بمناسبة عودة المملكة إلى المنظمة القارية، إن “المغرب حافظ على علاقته بشكل كبير وقوي مع الدول الإفريقية، إذ وقع عدد ضخم من الاتفاقيات مع دول القارة، بل مد يده لكل الدول الإفريقية التي احتاجت المغرب، فيما استقبلنا أعدادا وافرة من المهاجرين الأفارقة، الذين حلوا ببلدهم الثاني المغرب للتعلم والعمل وبناء حياة جيدة”.

وأوضح الملك أمام الدول الإفريقية، إن “المغرب يتقاسم ما لديه مع الدول الإفريقية، ويريد تضامنا وتعاونا مع أصدقائه وعائلته دون حساب ولا شروط مسبقة”.

وقال “المغرب لا يدخل إلى الاتحاد الإفريقي من الباب الأكبر أو الضيق، ولكنه يهدف إلى الرفع من قيمة التعاون بين أعضائه وأن تستفيد القارة من ثرواتها. يجب على القارة أن تكون فخورة بما تملك، وبإمكانها أن تدير أمورها بنفسها وأن يستفيد الشعوب الإفريقية من ثرواته”.

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