جنوب السودان ..منحها الملك مساعدات لترفض عودته لإفريقيا

صدم قرار جنوب السودان أمس الاثنين، البعثة المغربية إلى أديس أبابا الإثيوبية، بعدما انضمت الدولة الجديدة في القارة الإفريقية، إلى الرافضين لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.

وسبق للنائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، تعبان دينق كاي، أن أكد “أن جمهورية جنوب السودان تحيي عاليا الزيارة المرتقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن حكومة الجمهورية تثمن عاليا ما يقوم به جلالة الملك محمد السادس لفائدة بلدنا كتقديم المساعدات الإنسانية لصالح المحتاجين والمستشفى الميداني في مختلف التخصصات، الذي أقيم في موقع جون قرنق، محرر البلاد، هذا المكان الرمزي والعزيز على قلوبنا”.

وأضاف النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان “هذا الملك العظيم الذي وضع إفريقيا وقضاياها المتعلقة بالتنمية البشرية على رأس أولوياته. وهذا دلالة على بعد نظره ورؤيته الصائبة وتضامنه مع القضايا النبيلة”.

وانتظر المغاربة تأييد جنوب السودان عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، غير أن الجمهورية الجديدة وقفت ضده، إلى جانب قوى معادية للمملكة في الاتحاد الإفريقي، من قبيل كينيا وجنوب إفريقيا والجزائر والموزمبيق وزيمبابوي.

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