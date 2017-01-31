الأربعاء 01 فبراير 2017
جنوب السودان ..منحها الملك مساعدات لترفض عودته لإفريقيا

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1 تعليق

  1. 1

    roche

    على اي
    المساعدات للشعب السوداني
    خاصة المحتاجين اليها
    وجاء الانتصار بهم وو لا بهم
    المهم رجع المغرب للبيت الافريقي
    هنيئا لنا بهدا الفوز
    ولاصدقائنا الكرام

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