المنتخب يغادر كأس إفريقيا أمام مصر

لم يتمكن المنتخب الوطني من تسجيل الاهداف على مرمى منتخب مصر، رغم سيل من الفرص الضائعة، ليقصي من دور الربع قبل قليل لكأس إفريقيا، بعدما تلقى هدفا في الدقائق الأخيرة.

وصدم منتخب مصر المغاربة في الدقيق 87، بعد خطأ دفاعي من مهدي بنعطية، منح للفراعنة مكانا في نصف نهائي المنافسة القارية.

وتألق الأسود طيلة دقائق المباراة، دون تسجيل الهدف المنشود، إذ أهدروا فرصا حقيقية عن طريق عزيز بوحدوز ومبارك بوصوفة ونبيل درار وغانم سايس ويوسف النصيري.

ويعتبر هذا الفوز الأول للمصريين على المغرب منذ 31 سنة، إذ دافعوا طيلة دقائق المباراة.

وسيلعب منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في نصف النهاية الأولى، فيما يلاقي الكامرون منتخب غانا في المباراة الثانية من الدور نفسه.

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