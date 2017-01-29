تسريبات تكشف طريقة لعب مصر أمام المغرب

علم “الصباح”، من مصادر صحافية في الغابون، أن المصريين اتفقوا على تعزيز الدفاع في مباراتهم أمام المغرب، واللعب على الهجومات السريعة بالاعتماد على محمد صلاح ورمضان صبحي.

وأكدت المصادر ذاتها، أن المصريين تدربوا بشكل كبير على كيفية صد هجمات الأسود، ثم الضربات الترجيحية، والهجومات السريعة، من أجل مباغثة المنتخب الوطني.

واعتمد الطاقم التقني في تدريبات مصر، حسب المصادر نفسها، على مراقبة اللاعبين وسد الفراغات في وسط الدفاع، إذ سيعتمد على 4 لاعبين ثم لاعبي ارتكاز لمنع تسلل مبارك بوصوفة وفيصل فجر.

وقالت مصادر “الصباح”، إن مدرب مصر أصر قبل المباراة على الحذر من التمريرات الطويلة للأسود التي يمكن أن تدمر خطوط دفاع الفراعنة، كما طالب بمراقبة عزيز بوحدوز بشكل فردي.

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