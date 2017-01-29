اعتقال 12 مغربيا بالجزائر وإحالتهم للعدالة

قال الأمن الجزائري، إنه اعتقل 12 مغربيا في ولاية بسكرة، بسبب إقامتهم بطريقة اعتبرها “غير قانونية”.

وقالت الصحافة المحلية، إنه “تم إيقاف هؤلاء الأشخاص في مداهمات وعمليات قام بها عناصر الشرطة بعاصمة الولاية، وذلك من طرف المناوبة المركزية بأمن الولاية وفقا لما أوضحه ذات المصدر الأمني”.

“وقد وجهت للمعنيين بالأمر الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و27 سنة تهمة الإقامة غير القانونية بالتراب الوطني”، تضيف وكالة الأنباء الجزائرية.

وحسب الصحافة المحلية، فإن الأمن الجزائري سيحيل المغاربة المعتقلين على العدالة الأسبوع المقبل.

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