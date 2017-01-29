الأربعاء 01 فبراير 2017
اعتقال 12 مغربيا بالجزائر وإحالتهم للعدالة

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1 تعليق

  1. 1

    Ali

    لو تم القبض على جزائريين يقيمون في المغرب بطريقة غبر شرعية،ماذا يكون مصيرهم؟

    الرد

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