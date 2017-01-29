طقس الاثنين ..لا أمطار وتحسن في درجة الحرارة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بالنسبة ليوم غد الاثنين، أن يظل الطقس باردا نسبيا مع تكون جليد أو صقيع عند الليل والصباح بصفة محلية فوق المرتفعات والهضاب العليا، كما ستظهر بعض السحب المنخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل، ومن المحتمل كذلك فوق سهول المحيط الأطلسي خلال الليل والصباح، فيما ستكون الأجواء مستقرة بجل أرجاء البلاد طيلة النهار، مع مرور بعض السحب العليا في بعض الأحيان.

أما الرياح، فستهب ضعيفة القوة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالسفوح الجنوبية الشرقية، ومن القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب من القطاع الجنوبي إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين -02 و03 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 09 و14 درجة بالسواحل والأقاليم الجنوبية، وما بين 04 و09 درجات بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين 11 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و21 درجة بالواجهة بالواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة واللوكوس والغرب والشاوية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 21 و26 درجة بدكالة وعبدة والشياظمة وتانسيفت وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 26 و30 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وعن حالة البحر، فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا ما بين العرائش وطانطان وجنوب الداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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