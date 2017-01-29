اعتقال نيجيري يهرب الكوكايين بمطار محمد الخامس

تمكنت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة، من جنسية نيجيرية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتهريب مخدر الكوكايين.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، أنه تم ضبط المشتبه فيه خلال إجراءات المراقبة الأمنية أثناء عبوره مطار محمد الخامس الدولي، قادما من “ساو باولو” بالبرازيل في اتجاه مطار “فريتاون” بسيراليون، حيث تم العثور بحوزته على 3,1 كليوغراما من مخدر الكوكايين مخبأة في أنابيب معدنية في حقيبة سفره.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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