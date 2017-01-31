“اليوم السابع” تعتذر عن قضية السحر

اتهم الموقع الإلكتروني لصحيفة ”اليوم السابع” المصرية أول أمس (السبت) المنتخب المغربي والأندية الوطنية بالسحر والشعوذة، مؤكدا أن وقائع كثيرة تثبت هذا الاستخدام إلى درجة وصف ”السحرة المغاربة” بملوك السحر الأسود و”أسياد القدرات الخارقة”.

وجاء في مقال للصحفية أن أعمال السحر أشهر ما يميز ”دولة المغرب” إذ، حسب كاتبة المقال ”ينتشر في كل منزل وتمارسه كل الفئات والأعمار ولم يقتصر الأمر على الشعب، بل امتد ليشمل أندية ومنتخبات بلاد المغرب”.

وعنونت الصحيفة المقال ب ”هل تنقذ عفاريت الحضري الفراعنة من أنياب السحر الأسود لمنتخب المغرب؟”.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يتهم فيها الإعلام المصري المغاربة بالسحر والشعوذة، إذ سبق لمرتضى منصور رئيس الزمالك المصري، أن اتهم المغاربة ب ”عمل سحر أسود” لإفشال خطة لعب الفريق خلال إياب نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية أمام الوداد، الذي انتهى بفوز الفريق الأحمر بخمسة أهداف لهدفين. وأثار المقال موجة استياء كبيرة ما دفع مسؤولي الصحيفة إلى إزالته من الموقع والاعتذار إلى المغاربة، كما أكد عصام شلتوت، السكرتير التنفيذي للموقع، ل ”الصباح الرياضي” في اتصال هاتفي مساء أول أمس (السبت)، مضيفا ”قاتَل الله كرة القدم حين تفرِق أو تستغل في غير موضعها. الأشقاء المغاربة كانوا وسيظلون الأقرب دائماً لطابعنا فى المحروسة، لذا فإن مشاعر جياشة ظللت كثيراً العلاقات المصرية المغربية، إلا حين كانت كرة القدم تتدخل بوجهها التنافسي، فيبدو للبعض أن الأمر جلل وأن الفوز هو بداية العالم والخسارة هي نهايته”.

وكشف ”خطأ لن يتكرر وسنعمل على ذلك بكل ما نملك. أجدد اعتذاري لكل المغاربة لأننا فعلا نحبهم”.

أحمد نعيم

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