الأربعاء 01 فبراير 2017
“اليوم السابع” تعتذر عن قضية السحر

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1 تعليق

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    حسام الدين فرحات

    اعتذر للإخوة المغاربة عن ما ذكرته الجريدة التى لا نحترمها كثيرا فى مصر و نعلم بحثها عن الضجيج و انحدار مسوى محرريها …….نحب المغرب و اهلها….. لن تفرقنا مباراة كرة قدم …… مصرى

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