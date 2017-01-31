رونار يقسم ودادية “ماندوزا”

مدربون فتحوا النار على الزاكي وتبرؤوا من تصريحاته

فتحت الودادية الوطنية للمدربين المغاربة النار على بادو الزاكي، الناخب الوطني السابق مستنكرة تصريحاته حول هيرفي رونار المدرب الحالي للمنتخب.

وأكد بيان للودادية أن التصريحات الإعلامية الأخيرة للزاكي غير مبررة وليست مقبولة، كما أنها جاءت في وقت حساس جدا قد تؤثر على توازن المنتخب وتقلل تركيزه في أمم إفريقيا المقامة حاليا بالغابون.

وأضاف البيان، ”تتبرأ ودادية المدربين جملة وتفصيلا من تصريحات الزاكي، وعلى الأخير تحمل مسؤوليته بالكامل تجاهها”.

وأكدت الودادية في بيان لها أنها تفاجأت كثيرا بـ”الخرجات الإعلامية ” للزاكي، والتي تحدث فيها عن المنتخب، وأضافت ”عوض أن يلتزم بواجب التحفظ، أعطى لنفسه الحق في انتقاد ومهاجمة اختيارات زميله في مهنة التدريب هيرفي رونار، وكذا التعبير عن مشاعر السخط إزاء توجهات وقرارات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم”.

وأضاف البيان ”نظرا للموقع الذي يتبوؤه بادو الزاكي نائبًا لرئيس الودادية الوطنية لمدربي كرة القدم، فإن الأخيرة تجد نفسها ملزمة من الناحيتين الأخلاقية والوطنية بأن تعلن تبرأها جملة وتفصيلا من مضامين وأبعاد تلك التصريحات والخرجات الإعلامية وأنها لا تلزم إلا صاحبها”.

كما حرصت الودادية على توجيه إنذار شديد اللهجة لكل من فكر في مهاجمة أو انتقاد الأطر الإدارية والتقنية المنضوية تحت لواء الودادية الوطنية والجامعة.

أحمد نعيم

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