الأربعاء 01 فبراير 2017
رونار يقسم ودادية “ماندوزا”

مقالات ذات صلة

1 تعليق

  1. 1

    السعيد

    بصراحة الغرض من تصريحات حارس المرمى الزاكي هو التشويش على الفريق الوطني .هو يتكلم مكان الاعلام الجزائري .ويشوش اكثر منهم .اصبح جزائريا اكثر من الجزائر في معادات كل ماهو مغربي .يجب اعادته الى حجمه الحقيقي .مدرب هاو وحارس مرمى جيد

    الرد

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

"الصباح" هي النسخة الالكترونية لصحيفة الصباح الورقيةّ، صحيفة مغربية مستقلة تصدرها مجموعة ايكوميديا
موقع جريدة الصباح 2016

Desktop Version Mobile Version