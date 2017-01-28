برنامج مباريات اليوم السبت

يعرف اليوم السبت، إجراء أولى مباريات دور ربع نهاية كأس إفريقيا 2017، إذ يواجه تونس بوركينا فاسو، فيما يلاقي الكامرون السنغال في قمة هذا الدور.

من جهة أخرى، تستأنف مباريات الدوريات الأوربية اليوم السبت، إذ يلعب الإسبان الدورة 20 من “الليغا”، ويستقبل فياريال غرناطة، فيما يرحل أتلتيكو مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس.

وفي إيطاليا، تشتد المنافسة في الدوري المحلي، إذ تجرى نهاية هذا الأسبوع، مباريات الدورة 22، ويستقبل لاتسيو اليوم كييفو فيرونا، فيما يلعب إنتر ميلان أمام بيسكارا.

وفي فرنسا، تتواصل مباريات الدوري، بإجراء الدورة 22، إذ يلعب ليل اليوم أمام ليون، فيما يستقبل رين نانت.

وفي ألمانيا، تتواصل مباريات “البونديسليغا”، إذ يستقبل فيردر بريمن بايرن ميونيخ برسم الجولة 18، فيما يلعب باير ليفركوزن أمام بروسيا مونشغلادباخ.

وفي إنجلترا، تلعب مباريات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، إذ يقابل ليفربول وولفرهامبتون فيما يستقبل تشيلسي برينتفورد، ثم يواجه مانشستر سيتي كريستال بالاص، على أن يرحل أرسنال لمواجهة ساوثهامبتون.

إليكم برنامج أبرز مباريات اليوم:

كأس إفريقيا

بوركينا فاسو- تونس 16.00

السنغال- الكامرون 19.00

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول- وولفرهامبتون 12.30

تشيلسي- بريتفورد 15.00

كريستال بالاص- مانشستر سيتي 15.00

ساوثهامبتون- أرسنال 17.30

الدوري الإسباني

فياريال- غرناطة 12.00

ديبورتيفو ألافيس- أتلتيكو مدريد 15.15

الدوري الإيطالي

لاتسيو- كييفو فيرونا 17.00

إنتر ميلان- بيسكارا 19.45

الدوري الألماني

فيردر بريمن- بايرن ميونيخ 14.30

باير ليفركوزن- بروسيا مونشغلادباخ 17.30

الدوري الفرنسي

ليون- ليل 16.00

رين- نانت 19.00

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