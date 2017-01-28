التحقيق مع بيدوفيل الحوز

استمع قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، صباح أول أمس (الأربعاء) للأطفال الستة ضحايا الاعتداء الجنسي الذي اعتقل إثره متهم في السابعة و الستين من عمره الثلاثاء 17 يناير الجاري.

و أفادت مصادر مقربة من التحقيق أن المتهم خضع للاستنطاق التفصيلي مساء الثلاثاء الماضي، كما استمع للضحايا الستة كل واحد على حدة مرفوقا بولي أمره.

وكانت أربع أسر تقدمت لدى مصالح الدرك الملكي بجماعة أيت أورير بشكايات تتهم فيها بقالا يقطن بالحي نفسه، باستدراج أطفالها الستة، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات و9 لداخل الدكان، حيث عمد المتهم إلى التحرش بهم جنسيا وهتك عرضهم.

ومن بين الضحايا شقيقان، وثلاث فتيات، بالإضافة لطفل سادس، كلهم صرحوا لذويهم أن بقال الحي، كان يعمد إلى استدراجهم لداخل دكانه ويعبث بأجسادهم. وكانت أسر أخرى صرحت بأن أطفالها تعرضوا للاعتداءات نفسها، لكنها رفضت متابعة المتهم، لأسباب خاصة.

رجاء خيرات (مراكش)

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