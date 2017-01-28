تفكيك عصابة “الطاولات” بالبيضاء

تمكنت شرطة الدائرة الأمنية 26 مبروكة بالبيضاء، مساء أول أمس (الأربعاء)، من فك لغز سرقة عدد كبير من الطاولات من مؤسسات تعليمية، بعد تفكيك عصابة، ضبط عناصرها الأربعة متلبسين بسرقة أربع طاولات من ثانوية بالمنطقة، إذ اعتقلت اثنين، في حين نجح شريكاهما في الفرار، لتصدر في حقهما مذكرة بحث.

وشهدت العديد من المؤسسات التعليمية بعمالة مولاي رشيد، حالات اختفاء طاولات في ظروف غامضة، وضعت بساحاتها من أجل إعادة إصلاحها وصباغتها، قبل إعادتها للأقسام، إذ رغم تشديد الحراسة والمراقبة، فشل مسؤولوها في التعرف على هويات المتورطين، ما دفعهم إلى تقديم شكاية إلى مسؤولي الدائرة الأمنية مبروكة.

وبمجرد توصلها بالشكايات، باشرت عناصر الدائرة الأمنية تحرياتها من أجل فك لغز هذه السرقات، عبر الاستماع إلى حراس المؤسسات التعليمية المستهدفة، وشن حملات بمحيطها، لكن دون نتيجة، قبل أن يتوصل رئيس الدائرة بمعلومة «ثمينة» تفيد أن المتهمين يخططون لسرقة طاولات ثانوية تأهيلية بحي السلامة 3، فتوجه على الفور رفقة فرقة أمنية، وتربصوا بالمتهمين، ليفاجؤوا بأربعة أشخاص يتسلقون سور المؤسسة التعليمية.

وظلت العناصر الأمنية تراقب عن بعد ما سيقوم به المتهمون، إلى أن عاينتهم يحاولون إنزال طاولة من سور المؤسسة التعليمية، لتتم محاصرتهم، واعتقال اثنين منهم، في حين تمكن شريكاهما من الفرار.

وتبين للشرطة خلال البحث الأولي، أن المتهمين قصدوا مكانا وضعت فيه العشرات من الطاولات، وسرقوا أربع منها، عبر إخراجها من فوق سور المؤسسة التعليمية.

وأشعر رئيس الدائرة الأمنية، النيابة العامة باعتقال المتهمين، فأمرت بوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث.

واعترف المتهمان أثناء الاستماع إليهما، أنهما وشريكيهما الفارين، نفذوا أزيد من ست سرقات استهدفت طاولات العديد من المؤسسات التعليمية بتراب عمالة مولاي رشيد، موضحين، أنهم ينفذون السرقات خلال عطلة نهاية الأسبوع أو في المساء مباشرة بعد مغادرة الأطر التربوية والتلاميذ المؤسسة التعليمية.

مصطفى لطفي

وأكد المتهمان أنهما وباقي أفراد العصابة يعيدون إصلاح هذه الطاولات، وتغيير شكلها وإعادة صباغتها، ثم بيعها إلى مؤسسات التربوية الخاصة ومقاهي الأنترنت، إضافة إلى أشخاص آخرين بأثمنة مغرية.

ومن المرجح أن تحيل عناصر الدائرة المتهمين، اليوم (الجمعة) على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف من أجل جناية تكوين عصابة متخصصة في السرقة الموصوفة.

مصطفى لطفي

تعليقات