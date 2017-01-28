قضاة جطو بجماعة الفضالات

علمت «الصباح» أن المجلس الجهوي للحسابات بجهة البيضاء-سطات أوفد، الثلاثاء الماضي، قاضيين إلى الجماعة القروية لفضالات التابعة للنفوذ الترابي لعمالة ابن سليمان، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم (62.99) المتعلق بمدونة المحاكم المالية وخصوصا الفصل الرابع المتعلق بمراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموال المضمنة في المواد من 147 إلى 156 منه. وأوردت المصادر أن قضاة المجلس استمعوا إلى مصطفى الملوكي، رئيس الجماعة، ومدير المصالح، ليغادر القاضيان مقر الجماعة بعد أن أخطرا بإعداد الوثائق اللازمة التي تشمل الصفقات التي أبرمتها الجماعة وطلبات السند وكل المصاريف والمشاريع التي أشرفت عليها الجماعة خلال الفترة الرئاسية (2015/2010) برئاسة فتاح الزردي عن حزب الاستقلال.

ويشمل الفحص أيضا السنة الجماعية الماضية برئاسة الرئيس الحالي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ويهم التفتيش في وثائق عامة ووثائق متعلقة بالممتلكات ووثائق متعلقة بالمشاريع الاستثمارية بالجماعة والوثائق المتعلقة بتدبير المرافق الجماعية ولوائح المشاريع الاستثمارية المنجزة التي تمت برمجتها خلال الولاية السابقة، وقائمة بديون المجلس المرتبطة بتمويل المشاريع الاستثمارية المنجزة وغيرها من الوثائق.

وأضافت المصادر أنه يرتقب أن تتعدى فترة الافتحاص ثلاثة أسابيع، لأسباب عزتها مصادر إلى وجود ملفات تفوح منها رائحة الفساد، خصوصا تلك التي أعلنت عنها المعارضة خلال الشهر الماضي التي كانت موضوع مراسلة إلى الوكيل العام تتهم الرئيس الحالي بالتزوير في محاضر رسمية. وحلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء هي الأخرى الأسبوع الماضي بمقر الجماعة، واستمعت إلى رئيسها في موضوع شكاية بملفات تخص التسيير المالي والإداري تتعلق بمهرجان الفروسية التقليدية الذي تنظمه الجماعة، إضافة إلى ملفات أخرى ما زالت الفرقة الوطنية تحقق فيها، إذ سيشمل التحقيق مجموعة من الجهات سواء بالمجلس السابق، أو المجلس الحالي للجماعة.

كمال الشمسي (ابن سليمان)

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