الجمعة 27 يناير 2017
السيسي لمنتخب مصر: قاتلوا إلى آخر رمق أمام المغاربة

مقالات ذات صلة

1 تعليق

  1. 1

    شريف

    عقده اه امام المغرب تونس كانت عقده والجزائر كانت عقده وانمزمت ٥- صفر منتخب مصر يملك لاعبين عالمين صلاح والننى وتريزجبه و رمضان والمحمدى والسد العالى فوقوا بقى دا صلاح تمنه لوحده بتمن منتخب المغرب بالاحتياطى

    الرد

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

"الصباح" هي النسخة الالكترونية لصحيفة الصباح الورقيةّ، صحيفة مغربية مستقلة تصدرها مجموعة ايكوميديا
موقع جريدة الصباح 2016

Desktop Version Mobile Version