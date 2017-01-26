السيسي لمنتخب مصر: قاتلوا إلى آخر رمق أمام المغاربة

وجه الرئيس المصري رسالة خاصة إلى لاعبي المنتخب، بعد فوز الفراعنة على غانا أمس الأربعاء، في آخر مباراة عن المجموعة الرابعة، والتي عرفت تأهل مصر متصدرا وغانا ثانيا.

وقالت الصحافة المصرية، إن السيسي وجه شخصيا رسالة إلى لاعبي مصر، يطالبهم فيها ب”القتالية” أمام المغاربة وبأن “يحاربوا إلى آخر رمق” من أجل ضمان مكان في نصف نهاية كأس إفريقيا 2017.

واندلعت حرب كلامية شديدة بين الجماهير المغربية والمصرية، في مواقع التواصل الاجتماعي، فور تأهل مصر متصدرة لمجموعتها والتأكد من مواجهتها للمغرب في ربع النهاية، الأحد المقبل.

ولم يفز المنتخب المصري على المغاربة منذ 31 سنة، إذ شكل الأسود عقدة للمصريين طيلة السنوات السابقة.

وتعادل المنتخبان دون أهداف، في آخر مباراة جمعت بينهما في كأس إفريقيا 2006 بالقاهرة.

تعليقات