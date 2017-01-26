طقس الجمعة ..أمطار ورياح قوية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن تخيم سحب كثيفة فوق كل من منطقة طنجة، واللوكوس، والغرب وجنوب الريف مع نزول أمطار أو زخات مطرية رعدية معتدلة إلى محليا مهمة، لتصل عند الزوال والمساء إلى السايس، والواجهة المتوسطية و شمال المنطقة الشرقية.

كما يرتقب تشكل سحب كثيفة بالسهول المحيطية الشمالية والوسطى، وبمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط وكذا المناطق المجاورة، مع أمطار أو زخات مطرية ضعيفة أحيانا محليا، فضلا عن نزول تساقطات ثلجية ضعيفة فوق مرتفعات الريف والأطلس الكبير والمتوسط التي يتعدى علوها 1800م. وستهب الرياح معتدلة إلى قوية شيئا ما غربية بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية ومن القطاع الغربي إلى جنوبية في باقي المناطق. وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و03 درجات بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، ومابين 03 و08 درجات بالريف وبالمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي وبهضاب الفوسفاط و والماس ومابين 08 و13 درجة في باقي مناطق المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 04 و09 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية وبالواجهة المتوسطية وبمنطقة طنجة وبالسايس واللوكوس والغرب والشاوية وتادلة وبهضاب الفوسفاط ووالماس، ومابين 15 و20 درجة بدكالة وعبدة والشياضمة وسوس وبالسفوح الجنوبية الشرقية، ومابين 21 و26 درجة بالأقاليم الجنوبية.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي بالبوغاز، وهائج إلى قوي بالواجهة الأطلسية الشمالية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.

تعليقات