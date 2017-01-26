الأربعاء 01 فبراير 2017
طقس الجمعة ..أمطار ورياح قوية

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1 تعليق

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    سماحي الجزاءري

    نشكر المنتخب المغربي على الاداء و الطاقم على التفاني في العمل و نقول الف مبروك لمصر الشقيقة كما نتمنى المزيد من التالق لمصريين اما الهزيمة ما هي الا لعب في كرة القدم التي يجب ان لا نقدسها نحن اخوة و نتمنى الكاس في نصيب مصر

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