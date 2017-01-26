دول إفريقية تدعو للتصويت مع عودة المغرب للاتحاد

جددت دول إفريقية كثيرة، دعمها لعودة المغرب للاتحاد الإفريقي، الذي من المقرر أن يحسم فيه نهاية يناير الجاري.

وجددت جمهورية الرأس الاخضر، اليوم الخميس بأديس أبابا الإثيوبية، التأكيد على دعمها لعودة المغرب الى الاتحاد الافريقي.

وقال لوي فليبي تافاريس، وزير الشؤون الخارجية والجاليات بجمهورية الرأس الاخضر، في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية ال 30 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي التي تنعقد بإتيوبيا تحضيرا لقمة رؤساء وحكومات الدول (30 و31 يناير)، إن “الرأس الاخضر دعمت وتدعم على الدوام عودة المغرب إلى الأسرة الافريقية”.

وحسب الوزير، فإن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تبقى في صلب المناقشات خلال قمة بأديس أبابا.

من جهتها، عبرت جمهورية إفريقيا الوسطى، اليوم الخميس بأديس ابابا، عن دعمها لعودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي.

وقال وزير إفريقيا الوسطى للشؤون الخارجية والتكامل الافريقي ومواطني إفريقيا الوسطى بالخارج، شارل أرميل دوبان، في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية ال 30 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، إن “المغرب مرحب به داخل المنظمة الافريقية”.

وجددت السودان، أمس الأربعاء في أديس ابابا، دعمها بدورها لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، إذ قال وزير الشؤون الخارجية السوداني إبراهيم غندور، في تصريح للصحافة، “لقد عبرنا عن دعم بلادنا لعودة المغرب”.

وأضاف الوزير “لقد أبلغنا هذا الدعم لمفوضية الاتحاد الإفريقي، كتابة، بتعليمات من رئيس البلاد”. وأكد رئيس الدبلوماسية السودانية أن بلاده “دعت دائما إلى عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي”، مبرزا أن “المغرب سيكون في بيته داخل الاتحاد”.

وجددت تنزانيا، اليوم الخميس التأكيد على دعمها لعودة المغرب الى الاتحاد الافريقي.

وقال وزير شؤون خارجية تانزانيا، في تصريح للصحافة، إن “تنزانيا عبرت بوضوح عن تأييدها” لعودة المغرب إلى المنظمة الإفريقية.

وأكد الوزير التنزاني، في التصريح، أن المغرب سيعود إلى مكانه الطبيعي داخل الأسرة الإفريقية.

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