الجمعة 27 يناير 2017
دول إفريقية تدعو للتصويت مع عودة المغرب للاتحاد

مقالات ذات صلة

1 تعليق

  1. 1

    ولد علي

    زيارة مرتقبة للملك الى أديس أبابا لإستعادة عضوية المغرب ضمن الاتحاد الإفريقي
    على بركة الله يا مولاي وفقكم الله ورعاكم ونصركم نصرا مبينا
    اللهم احفظ ملكنا المحبوب محمد السادس المجاهد الأكبر

    الرد

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

"الصباح" هي النسخة الالكترونية لصحيفة الصباح الورقيةّ، صحيفة مغربية مستقلة تصدرها مجموعة ايكوميديا
موقع جريدة الصباح 2016

Desktop Version Mobile Version