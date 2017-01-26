طائرات خاصة لنقل جماهير المنتخب إلى الغابون

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية “لارام”، عن عرض خاص، هيأت بموجبه طائرات خاصة للجماهير المغربية التي تريد السفر إلى الغابون، لدعم الأسود في مباراة ربع النهاية أمام مصر الأحد المقبل.

وقالت الشركة إن العرض لا يتجاوز 3900 درهم ذهابا وإيابا، إذ ستخصص طائرات خاصة في رحلات مباشرة إلى الغابون، من أجل نقل الجماهير إلى ليبروفيل، ومساندة لاعبي المنتخب من الملعب مباشرة أمام مصر.

وأوضحت الشركة، أنها تلقت طلبات من أجل تخفيض ثمن الرحلة من المغرب إلى الغابون، وتخصيص طائرات خاصة لنقل الجماهير، وهو الشيء الذي استجابت له سريعا.

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