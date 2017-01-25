فيديو .. ملكة جمال المغرب في رقص مثير بحفل لفنان عالمي

اندلق صنبور «الكلام» عن فعل الاستيلاء على عقارات الغير بالمعجم و«أحكام القيمة» نفسها، ومشاريع المقاربات ذاتها التي عجزت، طيلة عقود، عن فهم الظاهرة في جميع أبعادها المتشعبة والمتداخلة، تاريخيا ومجاليا وثقافيا وقانونيا واجتماعيا. فالمتتبع للإجراءات والمذكرات والمناشير وال... اقرأ المزيد
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