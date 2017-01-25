البوليساريو تهدد من جديد المغرب بالحرب

قال ممثل جبهة البوليساريو الانفصالية بفرنسا، البشير أبي بشرايا، في تصريح لقناة “بي بي سي العربية” البريطانية، إن “الجبهة تفضل الحل السلمي مع المغرب في نزاع الصحراء، غير أنه لن يبقى مكتوف الأيدي إذا ما فشل ذلك”.

وأضاف أبي بشرايا، إن جبهة البوليساريو، “كانت واضحة منذ البداية فيما يتعلق بحل النزاع”، موضحا أنه “إذا ما توصلت الجبهة إلى القناعة النهائية بأن الأمم المتحدة غير جادة في تنظيم استفتاء تقرير المصير، أو أنها غير قادرة على ذلك فإن الصحراويين لن يبقوا مكتوفي الأيدي”.

وأضاف المسؤول الانفصالي، “إننا نتعرض إلى ضغط من رأينا العام الوطني ليس فقط داخل مخيمات اللاجئين، ولكن أيضا داخل المدن الصحراوية، من أجل معاودة حمل السلاح ضد المغرب، بسبب خيبة الأمل من الأمم المتحدة”.

وقال المسؤول أن جبهته “متمسكة بخيار وقف إطلاق النار، ولم تقم بخرقه، على عكس ما فعله المغرب بمنطقة الكركرات”.

وأضاف “نقول بشكل واضح للأمم المتحدة ولجميع الأطراف الدولية، بأننا لن نقبل تحت أي مبرر كان أي خرق لوقف إطلاق النار. هذه الرسالة فهمتها الأمم المتحدة وقامت بتشكيل نقطة مراقبة دائمة ما بين الجيشين الصحراوي والمغربي اللذين يفصل بينهما 120 مترا فقط”، مهددا ب”فتح النار إذا لم يغير المغرب خطوته في انتهاك وقف إطلاق النار”.

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