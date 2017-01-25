الجمعة 27 يناير 2017
البوليساريو تهدد من جديد المغرب بالحرب

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1 تعليق

  1. 1

    samir

    la guerre viendra viendra d’ailleurs sur tous le monde muslman il aura le choix soit de s’unir soit de dispraitre

    الرد

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