الخميس 26 يناير 2017
“قربالة” في 2M تنقل صحافيا إلى المستشفى

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1 تعليق

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    driss

    2M c’est comme une maison de pute dirigé par des juives

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