“قربالة” في 2M تنقل صحافيا إلى المستشفى

علم الصباح أن شجارا عنيفا بين مسؤول كبير في القناة الثانية “2M”، وصحافي، تطور إلى ما يحمد عقباه قبل أيام قليلة.

وأكدت صحيفة المساء، أن الصحافي نقل على الفور قبل أيام قليلة إلى المستشفى، بعدما أصيب بانهيار عصبي حاد، جراء تعرضه للسب والتجريح من قبل المسؤول، قبل أن يغمي عليه.

وأضافت المصادر نفسها، أن الصحافيين بالقناة عبروا عن تضامنهم مع زميلهم، مبرزين أنه تعرض لإهانة كرامته، قبل أن يدخل قسم الإنعاش في إحدى المصحات بالدار البيضاء.

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