مكتب حسبان يتآكل

استقالة أخرى والمكتب يتقلص إلى عضوين والجامعة تنظر في الملف بعد كأس إفريقيا

تلقى سعيد حسبان، رئيس الرجاء الرياضي، ضربة أخرى، بعد استقالة عضو جديد من المكتب المسير أول أمس (الاثنين)، في وقت يشدد فيه المنخرطون الضغط عليه.

وقالت مصادر مطلعة إن سعيد نصر الله، رئيس لجنة الشباب، قدم استقالته بدعوى غياب ظروف العمل في النادي وفي المكتب المسير، ليضاف إلى أبي بكر العماري، رئيس لجنة التسويق والماركوتينغ، الذي قدم استقالته في نونبر الماضي، ومصطفى حناوي، الكاتب العام، الذي قدم استقالته، هو الآخر، بداية يناير الحالي.

وأضافت المصادر نفسها أن مكتب الرئيس سعيد حسبان أصبح يضم عضوين نشيطين فقط إلى جانب الرئيس، هما أمين المال عادل باقيلي، وعضو المكتب المسير هشام حلي، أما باقي الأعضاء فأصبحوا في حكم المستقيلين، إذ يغيبون عن دائرة القرار، حتى لو لم يقدموا استقالتهم بشكل رسمي.

وتتزامن الاستقالة الجديدة في مكتب الرجاء، مع توصل جامعة كرة القدم بعريضة المنخرطين ال52 المطالبين باستقالة حسبان.

وقالت مصادر من المجموعة إن الجامعة أبلغت المنخرطين بأنها ستفتح ملفهم بعد نهاية كأس إفريقيا للأمم، مشيرة إلى أنها صارت تأخذ وضعية الفريق على محمل الجد، خصوصا بعد انتشار شريط يتلقى فيه حسبان واجب الانخراط نقدا.

وأكدت المصادر أن المنخرطين الذين لم يوقعوا على عريضة ال 52، يتداولون في وضعية الرجاء، وبدؤوا يخلصون إلى أن الفريق في حاجة إلى تغيير.

وتابعت المصادر أن أعضاء المجموعتين متفقون على التغيير، لكن هناك بعض الخلافات حول الأسماء المقترحة للترشح لتولي منصب الرئيس في المرحلة المقبلة.

وأكدت المصادر أن هناك تقاربا كبيرا بين المجموعتين، يتمثل في المواصفات الثلاث التي تم تحديدها للرئيس المقبل، وهي التجربة والكفاءة والنزاهة.

يشار إلى أن الرجاء الرياضي يعيش منذ جمع 19 يونيو الماضي، مشاكل مالية وتسييرية، انعكست على أدائه وعلى موقفه في سوق الانتقالات وعلاقته بلاعبيه.

عبد الإله المتقي

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