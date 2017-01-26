أزمة تطوان تتفاقم

لوبيرا يدير ظهره للاعبين الشباب واستياء من غياب المستشهرين

يصل مجموع رواتب المغرب التطواني 80 مليون سنتيم، بحساب رواتب الطاقم التقني للفريق، ما يضخم أزمته المالية، التي تتواصل منذ بداية الموسم الرياضي الجاري.

ولم تنقذ الفريق خلال الفترة الحالية إلا إعارته للاعبيه فيفيان مابيدي وياسين الصالحي، إذ سيستفيد الفريق من 400 مليون سنتيم ستمكنه من إنهاء الموسم الرياضي الجاري دون مشاكل.

وعانى الفريق غياب مداخيل مالية قارة، إذ حتى الجمهور الذي كان ينقذ الوضع في السنوات الماضية غادر مدرجات ملعب سانية الرمل ما جعل مداخيل المباريات تنخفض إلى 10 آلاف و15 ألف درهم.

ومن جهة أخرى، أدار سراج لوبيرا، مدرب الفريق ظهره للاعبي أكاديمية الفريق الذين استدعاهم للانضمام إلى التداريب، إذ لم يشركهم في المباريات الإعدادية التي خاضها استعدادا لمرحلة إياب البطولة الوطنية للقسم الأول.

ورغم تأكيداته لأعضاء اللجنة التقنية بالاعتماد عليهم في الفترة المقبلة إلا أنه لم يف بوعده ما جعل اللاعبين يستاؤون من تعامله.

ومن جهة ثانية، عبر عدد من محبي المغرب التطواني عن استيائهم من غياب مستشهرين للفريق خصوصا في ظل الوضعية المالية المزرية التي يعيشها ما فرض عليه إعارة فيفيان مابيدي إلى الأهلي الليبي وياسين الصالحي للظفرة الإماراتي.

وقدموا أمثلة عدد من الشركات الكبيرة الموجودة بالمنطقة الشمالية لكنها لا تعير اهتماما للأزمة التي يعيشها الفريق الذي يعتبر الوحيد بالمنطقة الذي فاز بلقبي البطولة الوطنية ومثل المغرب في كأس العالم للأندية، ويأملون في تحرك شركات لإنقاذ الفريق خصوصا “رونو المغرب” و”أ بي إم تيرمينال”.

أحمد نعيم

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