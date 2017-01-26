جمعيات المحبين ترسم خارطة الطريق

نظمت رابطة جمعيات و محبي الأندية الوطنية السبت الماضي، ندوة حول موضوع “ الجمهور… حقوق وواجبات” أطرها خبراء حقوقيون و مسيرون سابقون ورابطة الصحافيين الرياضيين وبحضور وجوه رياضية من مدربين ولاعبين قدامى.

وسلط الحاضرون الضوء خلال الندوة التي غابت عنها وزارة الشباب و الرياضة، وجامعة كرة القدم، على أهمية الجماهير في المنظومة الكروية، وبضرورة إحداث جسور التواصل مع الفرقاء الرياضيين. وشكلت الندوة فرصة لجمعيات المحبين الحاضرة من كل ربوع المملكة، للتعبير عن تذمرها من ربط الجمهور بالشغب، وتجاهل الوزارة والجامعة للمقاربة التشاركية في أوراشها.

وخلصت الندوة لضرورة تكثيف التواصل والعمل على البعد التربوي و التعليمي لترسيخ ليس فقط الواجبات بل للمرافعة الجماعية والجادة بغية اكتساب واجبات تحفظ كرامة الجماهير المغربية داخل الملعب وخارجه.

وعبرت رابطة جمعيات ومحبي الأندية الوطنية من خلال تنظيم هذه الندوة، عن رغبتها في المرافعة المسؤولة للدفاع عن حقوق الجماهير الرياضية لخدمة الرياضة، وعن مد يدها لجل مكونات المشهد الرياضي.

نور الدين الكرف

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