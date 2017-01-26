لاعبو المنتخب يحتضنون أطفال بيطام

وزعوا عليهم الهدايا والكتب المدرسية والصحافة الغابونية تشيد بالبادرة

قام لاعبو المنتخب الوطني بزيارة مدرسة بانغومو، القريبة من ملعب بيطام.

وقرر اللاعبون والطاقم التقني والإداري والطبي القيام بخطوة إنسانية تجاه تلاميذ وأطفال بيطام من خلال توزيع العديد من الهدايا والكتب المدرسية.

وساهمت هذه البادرة في إدخال الفرحة على تلاميذ المدرسة، الذين عبروا عن سعادتهم، وهم يحتضنون لاعبي المنتخب الوطني.

وتناوب لاعبو المنتخب الوطني على توزيع الهدايا والكتب على مختلف الأطفال والتلاميذ، محتضنين إياهم وسط اهتمام بالغ من قبل أطر المؤسسة التعليمية.

وشكلت هذه البادرة مناسبة لإدخال الفرحة على أطفال بيطام، التي أقام فيها المنتخب الوطني منذ بداية كأس إفريقيا، وكذلك التخفيف من الضغط، الذي عاناه اللاعبون قبل مباراتهم المصيرية أمس (الثلاثاء) أمام كوت ديفوار.

وأوضح مصدر مسؤول أن هذه البادرة تترجم مدى اهتمام المغاربة بأطفال القارة الإفريقية، كما تؤكد حرص المغرب والغابون على تمتين علاقتهما أكثر.

ولقيت هذه البادرة إشادة واسعة من قبل الصحافة الغابونية، واصفة إياها بالمحمودة، كما خلفت صدى طيبا لدى أعضاء المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

عيسى الكامحي (موفد «الصباح» إلى الغابون)

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