الجيش يعير زريول إلى الخميسات

مصمم يمهل الشاكر أسبوعا لتسوية مشاكله مع العامري

أعار الجيش الملكي لاعبه أشرف زريول إلى ناديه السابق الاتحاد الزموري للخميسات، أول أمس (الاثنين)، إلى غاية نهاية الموسم الرياضي الجاري.

وعلم «الصباح الرياضي» أن الفريق العسكري قرر إعارة زريول إلى الفريق الزموري، بعد أن استفاد من صفقة المدافع البوركينابي إيرنيست بوبكار كونغو، الذي تعاقد معه في آخر يوم من مرحلة الانتقالات الشتوية.

ومن جهة ثانية، أوصى الجنرال المختار مصمم، ببقاء اللاعب عبد الرحيم الشاكر بالفريق، وعدم تسريحه إلى أي فريق آخر.

وطلب مصمم من المسؤولين صباح أول أمس (الاثنين)، عدم مقايضة الشاكر بأي لاعب آخر، وانتظار ما ستسفر عنه علاقته بالمدرب عزيز العامري.

وأمهل الجنرال مصمم الشاكر أسبوعا لتصفية مشاكله مع المدرب عزيز العامري، على أن يواصل تداريبه حاليا مع فريق الأمل، وألا يلتحق بالفريق الأول ما دام أن العامري يرفض مشاركته فيها.

ويواجه الشاكر غرامة من قبل إدارة الفريق، بعد أن سلمها العامري تقريرا عنه، وضمنه جميع الأحداث التي جرت بينهما، وأسباب استبعاده من الفريق الأول.

صلاح الدين محسن

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