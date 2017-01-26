آسفي يخسر 84 مليونا

كلفت عملية فسخ عقود أربعة لاعبين إدارة أولمبيك آسفي لكرة القدم 84 مليون سنتيم.

ووفق معطيات حصل عليها “الصباح الرياضي” فإن اللاعبين الأربعة الذين فسخوا عقودهم تسلموا فقط كمبيالات بقيمة المبالغ المالية المتفق عليها، آخرهم الحارس حمزة حمودي، الذي غادر الفريق بعدما وافق على تسليمه كمبيالتين بقيمة عشرين مليون سنتيم، وقبله فسخ المهاجم مصطفى العلاوي عقده مقابل ثلاثين مليون سنتيم، والمالي علي تيام الذي فسخ عقده مقابل عشرة ملايين سنتيم، فيما فسخ المدافع عبد الفتاح بوخريص عقده مقابل ثلاثين مليون سنتيم.

ومن جهة أخرى، غير الحارس حمزة حمودي وجهته صوب جمعية سلا في آخر لحظة، وأكدت المصادر أن أحد الوكلاء وعد اللاعب بالتوقيع للرجاء، وبعدها أخبره بأن الوداد الرياضي يريد انتدابه أيضا، قبل أن يحسم الموضـــوع، ويفضــل العـــودة إلــى فريقه السابق.

حسن الرفيق (آسفي)

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