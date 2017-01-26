الزكرومي خامس انتدابات خنيفرة

تعاقد شباب أطلس خنيفرة، أول أمس (الاثنين)، رسميا مع المدافع سمير الزكرومي، قادما إليه من النادي القنيطري، بموجب عقد يمتد إلى نهاية الموسم الجاري.

وبات الزكرومي خامس لاعب ينتدبه الفريق الزياني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المنقضية، بعد الماليين سيديبي فوساني وعبدولاي طراوري والكامروني جونيور أتيمينجي وبلال زريوح، اللاعب السابق للمغرب الفاسي.

وفسخت إدارة الفريق عقود خمسة لاعبين، تعاقد معهم الفريق خلال مرحلة الانتقالات الصيفية، ويتعلق الأمر بالحارس نور الدين بلكميري وإبراهيم العماري وأحمد كرارشي وعبد اللطيف ند لحسن والمالي باكايوكو سيكو وحبيب الله الدحماني.

خليل المنوني (خنيفرة)

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